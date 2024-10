Würth: sicurezza, DPI e distributori automatizzati

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono fondamentali per garantire la sicurezza dei lavoratori, riducendo i rischi di infortuni. Proteggono le persone da pericoli specifici legati all’ambiente lavorativo, come lesioni fisiche, chimiche o biologiche, contribuendo a preservare la salute e l’integrità fisica durante l’attività professionale.



Per sottolineare il fondamentale ruolo dei DPI, Würth Italia ha lanciato la campagna di comunicazione “Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore”, volta a sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sul lavoro, evidenziando il valore intrinseco di ogni lavoratore come persona. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla protezione personale, evidenziando che dietro ogni professionista c’è una vita da tutelare.



Per conoscere meglio l’iniziativa, abbiamo intervistato la Dott.ssa Silvia Arnoldi, che dal 2021 è responsabile della gestione dei Grandi clienti e dei sistemi di distribuzione automatizzata di Würth Italia, che comprendono innovative soluzioni logistiche come sistemi di scaffalatura kanban e distributori automatici e automatizzati.



Nell’intervista che segue, approfondiremo alcuni dei temi chiave legati alla sicurezza sul lavoro. Vengono inoltre presentati il ruolo di Würth nella fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e le soluzioni logistiche avanzate messe a disposizione dall’azienda, come i distributori automatizzati, che migliorano la gestione e l’efficienza nella distribuzione dei DPI all’interno delle aziende, garantendo controllo, tracciabilità e riduzione degli sprechi.



Leggi l’intervista e guarda il video.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Quali sono i valori che Würth vuole trasmettere con la campagna di comunicazione “Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore”? Würth, grazie alla qualità dei prodotti e all’esperienza maturata in 60 anni di presenza fianco a fianco di artigiani e imprese, è un partner affidabile che si spende da sempre sulla sicurezza.



Quest’anno, con la campagna di comunicazione “Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore”, vogliamo evidenziare con ulteriore forza quanto sia fondamentale “ciò che siamo”, ovvero un tutt’uno indistricabile di corpo, professionalità e vita. Perché dietro ad ogni lavoratore c’è sempre una persona, che va tutelata e deve tutelarsi in quanto tale.

Quali misure e prodotti offre Würth per garantire la sicurezza e la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro? Una delle nostre priorità è quella di creare consapevolezza attorno ai temi della sicurezza, più in generale, e della protezione della persona sul luogo di lavoro, in particolare, mettendo a disposizione di artigiani, aziende e grandi imprese un’ampia gamma di dispositivi di protezione individuale e prodotti di antinfortunistica di alta qualità, che consentono di ridurre quanto più possibile i rischi di compromettere l’incolumità dei lavoratori.



Guanti, occhiali, caschi e visiere, mascherine, dispositivi otoprotettori, ginocchiere… sono tutti DPI attentamente selezionati per essere rispettosi delle normative in essere e assicurare le migliori performance in termini di sicurezza. Quest’anno abbiamo introdotto anche una nuova linea di prodotti dedicati alla protezione della pelle, dalle creme dermoprotettive allo spray solare UV 50, perché nulla di noi può essere trascurato quando lavoriamo in cantiere, in fabbrica o in officina.

Foto 1_Würth Italia, con la campagna di comunicazione “Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore”, intende sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sul lavoro

Come Würth supporta la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale all’interno delle aziende? Oltre a fornire questi prodotti siamo anche in grado di rendere la loro distribuzione in azienda efficace ed efficiente grazie ai nostri distributori automatizzati di DPI, un alleato in più per i nostri clienti, per la riduzione di sprechi e l’ottimizzazione logistica della consegna dei dispositivi di protezione agli operatori: il distributore, infatti, tiene traccia di tutti i prelievi effettuati e comunica in automatico a Würth la merce da riordinare, che verrà consegnata senza ulteriori passaggi.



Dotarsi di un sistema di distribuzione di questo tipo, come molte aziende hanno fatto e continuano a fare, permette di avere un controllo totale sui prelievi che vengono effettuati, responsabilizzando i propri collaboratori all’uso corretto e continuativo e assicura un riordino automatizzato dei pezzi prelevati, per non restare mai senza dispositivi di protezione individuali!

Foto 2_ Distributori automatizzati di DPI ©Würth

Per saperne di più

wuerth.it