Verifiche di conformità degli immobili e Due Diligence: un webinar in 3 giornate (con CFP)

Un corso online in diretta che in sole 3 giornate fornisce a tecnici, giuristi, dirigenti e operatori di Regioni, Comuni ed Enti locali, ATER (ex IACP) e SGR (Società Gestione del Risparmio), tutti gli strumenti essenziali per comprendere a fondo in cosa consistono le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili, finalizzate alla realizzazione della Due Diligence Immobiliare per la commercializzazione di immobili pubblici e privati.



Questa IV edizione del corso Le verifiche di conformità edilizia, urbanistica e catastale degli immobili e Due Diligence Immobiliare – che si terrà giovedì 20 febbraio, giovedì 27 febbraio, e giovedì 6 marzo 2025 (con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni) – si presenta profondamente rinnovata e aggiornata a seguito dell’entrata in vigore della legge Salva Casa (105/2024) di riforma del Testo Unico dell’Edilizia.

Scopri il programma completo e iscriviti al corso online in diretta! Clicca qui

Webinar verifiche di conformità e Due Diligence: contenuti Grazie all’esperienza dei docenti Arch. Marco Campagna, Arch. Romolo Balasso e Avv. Andrea Ferruti – provenienti dal settore tecnico e giuridico – il corso fornirà ai partecipanti un bagaglio di conoscenze e competenze sufficienti ad affrontare con efficacia e sicurezza i passaggi complessi della procedura di verifica e Due Diligence.



Nella parte giuridico-amministrativa sarà affrontato l’ambito di indagine, che comprende aspetti quali la provenienza dell’immobile, i gravami, i titoli edilizi, la situazione degli impianti e i possibili interventi. Verrà trattato anche il tema della regolarizzazione (edilizia, catastale, civilistica) con le novità introdotte dal cosiddetto Salva Casa (D.L. 69/2024 – L. 105/2024), e il tema del contenuto della Due Diligence.



Nella parte tecnica saranno esaminati nel dettaglio le materie afferenti allo stato legittimo degli immobili con l’esame di alcuni casi studio, alle tolleranze costruttive, ai vincoli urbanistici e all’analisi e alla gestione di questi ultimi nell’ambito di una Due Diligence o di un intervento edilizio.

Scopri il programma completo e iscriviti al corso online in diretta! Clicca qui

Il corso è accreditato per la formazione continua dei Geometri (12 CFP), ed è in corso di accreditamento per Architetti e Avvocati.

Se vuoi rimanere aggiornato sui prossimi corsi di formazione in programma compila il form qui sotto e iscriviti alla nostra newsletter gratuita:

Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter Settimanale Patologie Edilizie Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social