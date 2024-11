Verifica patente a crediti negli appalti: gli schemi di clausole contrattuali di ANCE

La patente a crediti per i cantieri, introdotta dal DM n. 132/2024, è un sistema innovativo volto a certificare la qualificazione delle imprese nei contratti di appalto e subappalto.



ANCE, attraverso una Circolare datata 13 novembre 2024, ha fornito ai propri soci gli schemi di clausole contrattuali pensati per garantire la verifica del possesso della patente a crediti. L’obiettivo è tutelare committenti, imprese affidatarie e subappaltatrici, anche in assenza di una sezione nel portale INL attualmente operativo.



Ricordiamo che la patente a crediti è un sistema introdotto per incentivare la regolarità e il rispetto delle norme in ambiti come sicurezza sul lavoro, obblighi contributivi e contrattuali. Il DM n. 132/2024 assegna all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il compito di implementare un portale che consenta ai soggetti coinvolti (committenti e imprese affidatarie) di verificare lo stato della patente delle imprese con cui collaborano.



Allo stato attuale, non è ancora attiva la sezione del portale che consentirà ai soggetti individuati dal DM n. 132/2024, tra cui committenti e imprese affidatarie, di accedere alle informazioni relative alla patente delle imprese affidatarie e subappaltatrici. Inoltre, non sono ancora state definite in modo dettagliato le condizioni e le modalità di accesso e consultazione di tali dati.



Clausole per i contratti di appalto e subappalto ANCE ha predisposto uno schema di clausole che può essere incluso nei contratti di appalto privati. Queste clausole richiedono alle imprese affidatarie di dichiarare e garantire il possesso della patente a crediti e di impegnarsi a mantenere la conformità ai requisiti normativi per tutta la durata dell’appalto.



Per i contratti di subappalto, le clausole specificano obblighi di verifica da parte delle imprese affidatarie nei confronti delle subappaltatrici. In particolare, viene richiesto che le subappaltatrici forniscano documentazione adeguata a dimostrare la regolarità della propria patente a crediti.

A cosa servono le clausole contrattuali? La mancata implementazione del portale dell’INL rende utile l’adozione di clausole contrattuali che stabiliscano chiaramente obblighi e oneri delle parti.



Le clausole proposte da ANCE tengono conto di questa situazione transitoria, prevedendo dichiarazioni e obblighi di verifica basati su documentazione cartacea o altre evidenze disponibili.



ANCE fornisce supporto ai soci nell’adozione delle clausole. La Direzione invita i soci a contattarla per qualsiasi dubbio o chiarimento.