Condominialità del vano ascensore e occupazione abusiva da parte di condomino, come fare?

L’ascensore installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo, per iniziativa di parte dei condomini, potrebbe anche non rientrare nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartenere solo a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese.



Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall’art. 1123 c.c., comma 3, comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi.



Al di fuori di questa particolare situazione, l’impianto dell’ascensore si intende di proprietà comune, secondo la presunzione di cui all’art. 1117, n. 3 c.c., fra tutti i condomini in proporzione al valore dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva, e la ripartizione delle spese relative all’ascensore è regolata dai criteri stabiliti dagli art. 1123 e 1124 c.c.

Presunzione di condominialità dell’ascensore In virtù di tale presunzione di condominialità, le spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, devono essere ripartite tra tutti i condomini con il criterio della proporzionalità dettato dalle richiamate norme, a nulla rilevando la considerazione che i proprietari dei locali al piano terra non ne usufruiscano in concreto. Secondo l’articolo 1117 c.c., l’ascensore è compreso tra le parti comuni dell’edificio poiché è destinato, per la sua funzione, al godimento di tutti i condomini. L’ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al piano terra poiché essi possono trarre utilità dall’impianto.



L’impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio, con conseguente obbligo gravante anche su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto ed in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne. La presunzione di condominialità dell’impianto è fondata, quindi, sulla relazione strumentale necessaria fra lo stesso e l’uso comune.



Analogo ragionamento è applicabile anche al vano ascensore? La questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Agrigento (sentenza 8 gennaio 2024 n. 20).

La vicenda La controversia nasceva per iniziativa del condominio che si rivolgeva al Tribunale per sentir accertare e statuire la natura condominiale del vano ascensore; secondo l’attore, infatti, tutti i condomini rappresentati dall’amministratore di condominio pro tempore, erano proprietari del suddetto vano ascensore in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro; il condominio perciò voleva accertare l’inesistenza di diritti concorrenti di terzi sul detto vano.



L’esigenza dell’accertamento della condominialità del bene in questione era nata perché i condomini avevano deliberato di istallare un ascensore; tuttavia la ditta affidataria dell’incarico, durante il primo sopralluogo, constatava che il vano destinato ad accogliere l’impianto era parzialmente occupato da altro impianto ad uso privato di una condomina che collegava il piano seminterrato al piano terra.



Il condominio, perciò, pretendeva la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, con la rimozione dell’impianto di proprietà della convenuta. Quest’ultima chiedeva, in via preliminare, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini e, nel merito, il rigetto della domanda. In particolare la convenuta si opponeva, eccependo di aver acquistato l’immobile comprensivo dell’ascensore/montacarichi che collegava il piano terra con il seminterrato. Così, sosteneva la prescrizione dell’azione o comunque l’usucapione poiché il montacarichi era stato realizzato dai precedenti proprietari, così come risultava dalle planimetrie catastali del 1985 depositate in giudizio.