Uffici e diagnosi energetiche: una guida operativa di ENEA e Assoimmobiliare

L’ENEA, in collaborazione con Assoimmobiliare, ha pubblicato l’ottavo volume della collana “Quaderni dell’Efficienza Energetica”, un documento strategico e operativo per il settore immobiliare dedicato agli uffici. Questa pubblicazione si inserisce nell’ambito del Programma di Ricerca di Sistema Elettrico 2022-2024, finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).



Il Quaderno ha lo scopo di guidare il professionista o il responsabile energia di un’azienda nella stesura di una diagnosi energetica di qualità e conforme a quanto previsto dall’allegato 2 del D.Lgs.102/2014.



Ecco un riepilogo dei contenuti principali riportati nella pubblicazione.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Le normative di riferimento e gli obiettivi La pubblicazione nasce dall’esigenza di fornire una guida pratica per la diagnosi energetica negli edifici ad uso ufficio, conforme all’Allegato II del D.Lgs. 102/2014, recependo le indicazioni della Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica.



La Direttiva 2023/1791, infatti, sottolinea il principio di “efficienza energetica al primo posto”, promuovendo strumenti avanzati per il monitoraggio e l’analisi dei consumi.

Gli uffici in Italia Il mercato degli edifici ad uso ufficio in Italia si caratterizza per una significativa variabilità territoriale e una crescente attenzione all’efficienza energetica.



Oltre il 50% degli immobili per uffici si trova nel Nord Italia. Gli edifici ad alte prestazioni energetiche, come quelli Nearly Zero Energy Building (NZEB), costituiscono una piccola parte del patrimonio immobiliare, ma rappresentano una direzione cruciale per il futuro.



Nel 2023, il 49% degli uffici italiani rientrava nelle classi energetiche basse (E, F e G), evidenziando ampi margini di miglioramento. Le sfide principali includono la decarbonizzazione del settore entro il 2050 e il miglioramento della qualità costruttiva per ridurre i consumi e le emissioni.

I focus della Guida Il manuale illustra in dettaglio le fasi per una diagnosi energetica conforme, dalla raccolta dati all’analisi finale. Particolare attenzione è riservata all’alberatura dei consumi energetici, che consente di suddividere i consumi in Aree Operative Omogenee (AOO). Questa metodologia aiuta a identificare le inefficienze e pianificare interventi mirati.



Un focus del volume riguarda gli Indici di Prestazione Energetica (IPE), fondamentali per confrontare consumi e prestazioni.

Nella valutazione degli indici di Prestazione Energetica di tipo Specifico (IPES) è necessario correlare in maniera coerente i consumi con la destinazione d’uso più consona.



Sono riassunte le destinazioni d’uso specifiche di riferimento per alcune delle principali utenze e servizi che contribuiscono

maggiormente ai consumi energetici per il settore immobiliare ad uso ufficio (illuminazione, climatizzazione, infrastrutture informatiche e server farm).

Le opportunità di risparmio energetico Il documento identifica le principali opportunità di risparmio energetico, suddivise in quattro macroaree: vettori energetici alternativi : ottimizzazione delle fonti di energia;

: ottimizzazione delle fonti di energia; sistemi di conversione : miglioramenti nell’efficienza di trasformatori energetici;

: miglioramenti nell’efficienza di trasformatori energetici; distribuzione dell’energia : riduzione delle perdite nei sistemi di trasporto;

: riduzione delle perdite nei sistemi di trasporto; utilizzatori finali: interventi su impianti di illuminazione, climatizzazione e ICT.