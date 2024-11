Transizione energetica a rischio: Anima Confindustria difende l’Ecobonus al 65%

La bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2025, attualmente all’esame del Parlamento, propone significative modifiche agli incentivi per l’efficienza energetica e le ristrutturazioni edilizie. Tra le novità più discusse figura l’uniformazione delle detrazioni previste per l’Ecobonus e il Bonus Casa.



La misura, se approvata, prevederebbe un’aliquota unica del 50% per gli interventi sulla prima casa e del 36% per le altre abitazioni, eliminando le attuali differenziazioni per interventi ad alta efficienza energetica.



Questa revisione sta generando preoccupazioni in molti settori, in particolare nell’ambito della transizione energetica e del comparto edilizio. Per questo Anima Confindustria lancia l’allarme: «Detrazioni uniformate un passo indietro. Necessario mantenere l’Ecobonus al 65% per favorire la transizione energetica e sostenere il settore edilizio.»



L’allarme di Anima Confindustria Anima Confindustria, la federazione di categoria che rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, ha espresso dissenso verso questa misura.



Pietro Almici, presidente dell’associazione, ha sottolineato l’importanza di mantenere per il 2025 l’aliquota dell’Ecobonus al 65%, in linea con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Secondo Anima Confindustria, infatti, incentivare gli interventi di efficienza energetica è cruciale per ridurre le emissioni di CO₂ e migliorare la sostenibilità del patrimonio edilizio italiano.

Gli emendamenti in discussione Presso la Commissione Bilancio della Camera, sono in corso dibattiti sugli emendamenti all’articolo 8 del Disegno di Legge di Bilancio. Le proposte intendono ristabilire la situazione vigente

ad oggi, in cui sono valorizzati con un’aliquota maggiore gli interventi di alta efficienza energetica.



L’obiettivo principale è scongiurare il rischio di un rallentamento nella transizione energetica e di un ulteriore impatto negativo sul settore edilizio, già in sofferenza.

Il ruolo strategico dell’Ecobonus L’Ecobonus è considerato uno strumento chiave per la promozione dell’efficienza energetica in Italia. Con una detrazione al 65%, favorisce gli interventi che migliorano la sostenibilità ambientale degli edifici, come l’installazione di impianti di riscaldamento a basso consumo o la sostituzione di infissi.



«Riteniamo essenziale un confronto più ampio che porti a un testo condiviso ed efficace», ha dichiarato Almici. Secondo Anima Confindustria, la revisione del sistema dei Bonus Edilizi dovrebbe essere accompagnata da un piano condiviso che tenga conto degli obiettivi climatici e delle necessità del settore.

Il settore rappresentato da Anima Confindustria Anima Confindustria rappresenta un comparto industriale di grande rilevanza per l’economia italiana: 221.700 addetti, un fatturato di 55,5 miliardi di euro e un’incidenza dell’export superiore al 60%. I macrosettori rappresentati includono edilizia, produzione energetica, sicurezza e ambiente. Questo rende ancora più urgente un dialogo con il Governo per garantire stabilità e sostenibilità al settore.



Dal comunicato stampa a cura dell’Ufficio Stampa e Comunicazione ANIMA