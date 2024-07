Tetti e pareti verdi: da ENEA le linee guida per gli edifici

Il report “Tetti e Pareti Verdi per gli Edifici – 2024” pubblicato da ENEA si focalizza sull’importanza delle infrastrutture verdi in ambito urbano, con particolare attenzione ai benefici derivanti dalla progettazione di tetti e pareti verdi.



Queste soluzioni non solo migliorano l’estetica degli edifici ma offrono anche vantaggi significativi in termini di efficienza energetica, riduzione dell’inquinamento e miglioramento del microclima urbano.



Il report di ENEA evidenzia l’importanza crescente delle infrastrutture verdi come strumento per migliorare la sostenibilità e la resilienza delle città. I benefici economici, ambientali e sociali associati ai tetti e alle pareti verdi ne fanno una soluzione indispensabile per affrontare le sfide ambientali e climatiche del futuro.



Vediamo di seguito alcune delle indicazioni contenute nel vademecum ENEA, a cura di Alessandro Federici, Patrizia De Rossi, Francesca Hugony, Arianna Latini, Alberto Mastrilli, Stefania Pace, Patrizia Pistochini, Tiziana Susca, Fabio Zanghirella.



In quadramento legislativo Il documento sottolinea l’importanza delle politiche europee nel promuovere le infrastrutture verdi.



Il quadro di riferimento nazionale per i tetti e le pareti verdi si concentra su meccanismi di incentivazione per promuovere l’adozione di soluzioni verdi negli edifici.



Tra le principali iniziative si annoverano il “Bonus Verde” che offre agevolazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che destina fondi per progetti di sostenibilità ambientale.



Queste misure mirano a migliorare l’efficienza energetica, ridurre l’inquinamento urbano e aumentare il benessere dei cittadini attraverso la diffusione delle infrastrutture verdi.

Benefici di tetti e pareti verdi I tetti e le pareti verdi offrono diversi benefici economici diretti. Tra questi, la riduzione dei consumi energetici grazie al miglioramento dell’isolamento termico e l’efficienza degli impianti fotovoltaici. Questi sistemi possono prolungare la durata del rivestimento del tetto e aumentare il valore dell’edificio, riducendo al contempo il rischio di incendi e migliorando la sensazione di benessere per gli occupanti.



Dal punto di vista ambientale, i tetti e le pareti verdi contribuiscono alla riduzione del rumore e al trattamento delle acque grigie. Inoltre, migliorano la qualità dell’aria riducendo l’inquinamento e gestendo efficacemente le acque meteoriche.



A livello urbano, le infrastrutture verdi inoltre aiutano a mitigare l’effetto isola di calore.

Le diverse tipologie di tetti e pareti verdi Il report descrive diverse tipologie di tetti e pareti verdi, inclusi tetti estensivi e intensivi, facciate verdi e pareti viventi. Ogni tipologia ha specifiche caratteristiche e vantaggi che la rendono adatta a diverse applicazioni.



La pianificazione e la progettazione dei tetti e delle pareti verdi richiedono una serie di considerazioni tecniche, tra cui la selezione delle piante, i sistemi di drenaggio e le soluzioni di manutenzione. È essenziale considerare l’irrigazione, la nutrizione delle piante e la resistenza strutturale dell’edificio.

Tetti e pareti verdi in Italia Molti comuni italiani, tra cui Milano, Genova, Rimini, Torino e La Spezia, hanno previsto regolamenti specifici per la promozione di tetti e pareti verdi. Questi regolamenti includono specifiche tecniche e incentivi per incoraggiare i proprietari di edifici a adottare soluzioni verdi.



Un esempio di successo è rappresentato dai tetti verdi di Bolzano, dove diversi progetti hanno dimostrato l’efficacia di queste soluzioni nel migliorare l’efficienza energetica e la qualità del microclima urbano. Il progetto R.I.E. (Riduzione dell’Impatto Edilizio) è particolarmente significativo, avendo portato a una notevole riduzione delle emissioni di CO 2 e migliorato il comfort termico degli edifici.



Il Centro Ricerche ENEA Casaccia a Roma ha realizzato un prototipo di tetto e parete verde che serve come modello per future implementazioni. Questo progetto include un sistema di monitoraggio microclimatico-ambientale che fornisce dati preziosi sull’efficacia delle infrastrutture verdi.