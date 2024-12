Strutture fotovoltaiche Sun Ballast certificate ETN: garanzia di solidità e affidabilità

Dopo un attento e rigoroso processo di analisi e approfondimento tecnico, i principali sistemi di fissaggio per pannelli fotovoltaici della gamma Sun Ballast hanno ottenuto la certificazione ETN (Enquête Technique Nouvelle), un riconoscimento che garantisce che le zavorre per fotovoltaico siano conformi agli standard francesi di sicurezza e affidabilità.



Il certificato ETN è rilasciato da enti tecnici accreditati in Francia per attestare la conformità dei prodotti alle rigide normative nazionali in termini di sicurezza, resistenza e affidabilità. Essenziale per chi opera nel settore delle strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano, l’ETN garantisce che i sistemi certificati siano pienamente compatibili con le esigenze dei progetti francesi, offrendo sia ai professionisti del settore sia ai clienti finali il miglior livello di tutela e sicurezza. Vediamo le soluzioni di strutture per fotovoltaico Sun Ballast, con fissaggio dei pannelli fotovoltaici senza forature, che hanno ottenuto la certificazione.



Sistema Monofila: strutture fotovoltaiche semplici e veloci da installare Il sistema Monofila di Sun Ballast è ideale per chi cerca una struttura per fotovoltaico semplice, solida e veloce da installare: utilizzabili su qualunque tipologia di superficie piana, le zavorre fotovoltaico in cemento che compongono il sistema Monofila non richiedono alcun foro di ancoraggio, e consentono di regolare facilmente sia la lunghezza sia la distanza tra le file. In questo modo la gestione degli ostacoli risulta molto più rapida, e l’ampia gamma di inclinazioni, da 0° a 30°, offre una soluzione adatta a qualunque impianto fotovoltaico su tetto piano.

Sistema Connect: sistema di fissaggio leggero e resistente Grazie alla sua struttura reticolare, il sistema Connect di Sun Ballast offre una soluzione leggera e resistente: la connessione di tutte le zavorre per fotovoltaico in una sola rete assicura infatti una distribuzione ottimale del peso sul tetto, aumentando la stabilità dell’impianto anche in presenza di forti venti e riducendo al minimo il peso complessivo dell’impianto.



Il sistema Connect è disponibile con inclinazioni da 3° a 30°, e consente di rispettare facilmente i limiti di carico degli edifici garantendo al contempo un’alta resistenza agli agenti atmosferici. Come tutte le strutture fotovoltaiche Sun Ballast, anche quelle che compongono i sistemi Connect non richiedono alcun foro di ancoraggio e contengono già al loro interno le boccole per il fissaggio dei singoli pannelli.

Zavorre per fotovoltaico Sun Ballast: sicurezza e assistenza tecnica completa Sun Ballast ha sempre lavorato per offrire soluzioni sicure, semplici e affidabili, e con l’ottenimento della certificazione ETN i clienti dell’azienda che si trovano in Francia possono oggi contare su prodotti conformi a tutte le normative nazionali. Il riconoscimento dell’ETN sui principali sistemi della gamma rafforza inoltre ulteriormente il ruolo di Sun Ballast come partner di riferimento internazionale nel settore delle strutture per fotovoltaico su tetto piano, anche grazie al servizio di assistenza costante offerto dall’Ufficio tecnico.



Composto da oltre 20 professionisti abilitati, l’Ufficio tecnico fornisce infatti ai clienti Sun Ballast relazioni tecniche gratuite complete di tutti i dati necessari a realizzare impianti FV sicuri e longevi – dai calcoli del vento alle analisi dei carichi sul tetto – garantendo un supporto a 360° fin dalle prime fasi di progettazione (>> ne parliamo dettagliatamente in questo articolo e in questa videointervista).



