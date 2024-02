L’importanza dello scanner integrato nella stampante di largo formato

Per chi lavora nel mondo della progettazione (architetti, ingegneri, geometri), l’integrazione dello scanner nelle stampanti di largo formato ha portato numerosi vantaggi, dall’accuratezza dei progetti allo snellimento dei flussi di lavoro fino ai vantaggi in termini di sostenibilità.

Con questa soluzione è infatti possibile eseguire le scansioni direttamente dalla stampante, risparmiando tempo e ottenendo in modo efficiente progetti digitali accurati.



Epson offre questa possibilità: le stampanti della serie SureColor T, pensate per il mondo della progettazione, consentono di effettuare stampa (con inchiostri resistenti all’acqua) e scansione in un unico dispositivo multifunzione, risparmiando tempo e garantendo la conservazione dei lavori in digitale.



Lo scanner integrato – presente nei modelli SureColor T da 24, 36 e 44 pollici – accelera il processo di riproduzione, consentendo rapide interazioni e revisioni, e riduce il rischio di perdita di dati e di danni associati alla gestione di documenti fisici.



Inoltre l’elevata precisione di scansione (tolleranza +/- 0,1% in ingrandimento rispetto all’originale) e la possibilità di acquisire documenti lunghi fino a 30 metri consentono una significativa flessibilità operativa e una elevata accuratezza dei documenti digitalizzati, che possono essere direttamente utilizzati all’interno dei progetti, con enormi benefici in termini di qualità complessiva del lavoro e risparmio di tempi, grazie anche al fatto di poter effettuare tutto in azienda, senza rivolgersi a un centro servizi esterno.

