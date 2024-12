Spazi abitativi: a Milano nascono case tecnologiche immerse nel verde

L’innovazione tecnologica aiuta a semplificare la quotidianità e vivere in modo più sostenibile, grazie a una serie di soluzioni all’avanguardia che permettono di aumentare il comfort domestico e ridurre l’impatto ambientale. Allo stesso tempo, è fondamentale scegliere con attenzione gli spazi urbani che consentono di avere un contatto frequente con la natura, un aspetto essenziale per migliorare il benessere personale quando si vive in città, e usufruire di un’elevata qualità della vita.



Secondo l’European Environment Agency, l’accesso a spazi verdi in città è positivo soprattutto per anziani e bambini, in quanto favorisce lo sviluppo mentale e fisico, migliorando la salute e il benessere sociale.

Per questi motivi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di risiedere entro 300 metri di distanza da un’area verde, specialmente i soggetti più vulnerabili. Un esempio virtuoso in Italia è rappresentato da Milano, una città dove questa tendenza sta prendendo forma con l’obiettivo di trasformare il capoluogo lombardo in una wellbeing city.



UpTown: lo smart district sostenibile di Milano che offre una migliore qualità della vita Tra i progetti di rigenerazione urbana più interessanti di Milano spicca senza dubbio UpTown, lo smart district che promuove una nuova cultura dell’abitare, garantendo un maggiore benessere personale e una migliore qualità della vita ai residenti grazie a case smart immerse nel verde. Si tratta di un quartiere, progettato da EuroMilano, che unisce innovazione, comfort e sostenibilità: un distretto di eccellenza in grado di generare valore per l’ambiente e la comunità dove la tecnologia è al servizio del benessere e aiuta a minimizzare l’impatto ambientale della vita contemporanea.



La proposta abitativa di UpTown comprende esclusivamente immobili in classe energetica A++ di varia tipologia: si va dai bilocali ai trilocali, passando per i quadrilocali e i pentalocali, fino ad arrivare agli attici e alle ville urbane, con la possibilità di usufruire sempre di sistemi domotici avanzati. Questo permette di usufruire di un comfort indoor elevato e personalizzato a fronte di consumi ridotti, con un ambiente domestico intelligente che consente di controllare la casa con un semplice tocco e ridurre al minimo i costi energetici e l’impatto sull’ambiente.



Inoltre, tutte le abitazioni di UpTown sono dotate della connettività in fibra FTTH, la migliore sul mercato, una tecnologia indispensabile per coniugare vita privata e professionale in modo ottimale con prestazioni veloci e affidabili di ogni dispositivo elettronico ed elettrodomestico smart.



Il cuore dello smart district milanese è il grande parco urbano di 30 ettari, dove sono presenti 10 Km di piste ciclopedonali e spazi attrezzati per lo sport e lo svago, incluse zone dedicate agli animali da compagnia e aree gioco per i bambini. UpTown Park consente a tutti i residenti di vivere a stretto contatto con la natura all’interno di un ambiente urbano sostenibile e tecnologicamente all’avanguardia, un vero e proprio presidio di biodiversità essenziale per mantenere l’equilibrio ecologico e la qualità della vita urbana.

Non a caso UpTown è il primo distretto in Italia ad aver ottenuto la certificazione di sostenibilità GBC Quartieri Oro, a testimonianza degli elevati standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica garantiti dall’intero quartiere, oggi sinonimo del nuovo orizzonte del luxury living a Milano.

I vantaggi di vivere in un ambiente tecnologico e sostenibile Abitare in un luogo tecnologico e sostenibile assicura diversi vantaggi. Innanzitutto, un quartiere smart ed ecologico garantisce un maggiore benessere personale, grazie alla possibilità di trascorrere il tempo libero all’aperto in mezzo alla natura, fare attività fisica regolarmente in uno spazio sicuro e accogliente e beneficiare di temperature moderate sia in inverno che in estate.



Bisogna considerare anche il minore impatto ambientale dovuto alla scelta di un’abitazione di classe A++ inserita in un quartiere sostenibile, con la possibilità di abbassare in modo significativo la propria carbon footprint e utilizzare le fonti rinnovabili per soddisfare la maggior parte del proprio fabbisogno energetico.



Un aspetto da non trascurare per l’Agenzia europea dell’ambiente è la capacità delle aree verdi urbane di rafforzare la coesione sociale, per esempio attraverso l’aumento delle interazioni tra i residenti che utilizzano questi spazi per l’esercizio fisico e il relax. A tutto questo si aggiunge il benessere assicurato dalla tecnologia, in grado di aumentare il comfort domestico e semplificare la vita quotidiana. D’altronde, modelli residenziali come UpTown Milano sono progetti che guardano al futuro, ma in grado di assicurare il massimo benessere già nel tempo presente, un esempio di come l’innovazione culturale possa consentire non solo di trasformare le città in smart city ma renderle delle vere e proprie wellbeing city.

