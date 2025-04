Servizi di ingegneria e architettura: il compenso va riconosciuto a prescindere dall’esito del finanziamento

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, con il parere di precontenzioso n. 102 del 19 marzo 2025 (scaricabile a fine articolo), un importante principio in materia di appalti pubblici per servizi di ingegneria e architettura: i compensi spettanti ai professionisti incaricati non possono essere subordinati all’esito positivo di una domanda di finanziamento.



Oggetto della delibera è il caso di una controversia riguardante una gara indetta da un Consorzio di Bonifica dell’Abruzzo, sollevata da OICE (l’associazione delle società di ingegneria e architettura).



Analizziamo di seguito il parere dell’ANAC emesso in merito al caso.



L’illegittimità della clausola sospensiva Oggetto della contestazione era una clausola del disciplinare di gara che prevedeva l’erogazione dei compensi — inclusivi di onorari e spese — solo in caso di ottenimento del finanziamento. Secondo l’ANAC, tale previsione è in contrasto con la normativa vigente in materia di contratti pubblici, poiché mina alla base il principio della giusta e certa remunerazione delle prestazioni professionali.



La stazione appaltante, infatti, non può subordinare il pagamento di prestazioni già rese all’ottenimento di risorse esterne: un tale approccio viola i principi di correttezza, economicità e certezza dei rapporti contrattuali.

Tariffe ministeriali: parametro vincolante Nel parere, l’Autorità ribadisce che le tariffe ministeriali costituiscono parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei compensi nei servizi di ingegneria e architettura. Questo implica che la remunerazione per tali attività deve essere calcolata in base a criteri oggettivi e normati e non può essere decisa arbitrariamente o, peggio, condizionata da eventi futuri incerti come l’ottenimento di un finanziamento.



Nel caso specifico, il disciplinare prevedeva una remunerazione forfettaria massima per due anni, a fronte di prestazioni fondamentali ai fini della richiesta di finanziamento. Anche questa impostazione è stata considerata non conforme dalla stessa ANAC, in quanto elude l’applicazione delle tariffe ministeriali obbligatorie.

Il caso del DOCFAP: servizio da affidare separatamente Particolare attenzione è stata posta al DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), documento propedeutico alla progettazione e richiesto ai fini della domanda di finanziamento.



ANAC ha evidenziato che tale documento rientra pienamente nei servizi di ingegneria e architettura e come tale deve essere remunerato nel rispetto delle tariffe ministeriali.



Inoltre, l’Autorità ha sottolineato che il DOCFAP non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, cioè al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), in quanto si tratta di una fase precedente. Di conseguenza, la stazione appaltante deve indire una procedura separata per l’affidamento di tale servizio.

L’invito ad agire in autotutela In conclusione, con il parere n. 102 del 19 marzo 2025, l’ANAC ha ritenuto non conforme alla normativa l’operato della stazione appaltante, che aveva subordinato i compensi dei servizi di ingegneria e architettura all’ottenimento del finanziamento.



L’Autorità ha chiarito che anche le attività preliminari alla richiesta di finanziamento devono essere remunerate secondo le tariffe ministeriali.



Inoltre, ha specificato che il DOCFAP, in quanto documento propedeutico alla progettazione, non può essere affidato congiuntamente al PFTE e necessita di una procedura separata.



Infine, la stazione appaltante è invitata ad agire in autotutela per ristabilire la correttezza procedurale.

