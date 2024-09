Salva-Casa e nuova procedura di verifica strutturale, come va redatto il progetto: ipotesi e punti da chiarire

Il Decreto Salva-Casa D.L. 69/2024 convertito con L. 105/2024, tra le tante novità di cui si sta discutendo in questi giorni, va ad introdurre una innovativa procedura di verifica strutturale, sostanzialmente inedita nella normativa italiana, pensata per andare nell’ottica di garantire la pubblica incolumità ma che finisce con il creare dei problemi pratici ed interpretativi non secondari con riguardo alla verifica della legittimità edilizia.



In particolare, il decreto aggiunge all’articolo 34 bis del TUE un nuovo comma, il 3 bis, che disciplina in dettaglio le procedure da eseguire in ambito di verifica strutturale. In sede di conversione in legge il comma 3 bis è stato confermato ma con modifiche, in parte anche sostanziali. Importante notare fin da subito che il comma 3 bis dell’art. 34 bis è espressamente evocato anche dall’art. 36 bis, dunque si tratta di un procedimento che va posto in essere sia quando si esegue la sola attestazione delle tolleranze, sia quando occorre procedere ad un accertamento di conformità.



In particolare, il nuovo comma in estrema sintesi indica che negli edifici posti nelle zone sismiche , con eccezione degli edifici posti nelle zone a bassa sismicità * , per ogni attestazione di sussistenza delle tolleranze costruttive , anche per opere prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, è necessario depositare presso il Genio Civile un progetto per l’acquisizione dell’autorizzazione sismica . Questo progetto deve verificare che le strutture dell’edificio rispettino i requisiti progettuali strutturali riferiti all’epoca di realizzazione del fabbricato o degli interventi eseguiti successivamente . La cosa importante da sottolineare è che tale incombenza va onorata comunque, anche laddove si debbano attestare tolleranze che non hanno interessato le strutture , il che significa che deve da oggi essere considerato un adempimento fisso obbligatorio per ogni attestazione di tolleranza o per ogni istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art 36 bis.

Punti da chiarire

Benché non espressamente previsto dalla norma, vista l’estrema delicatezza del contesto, sarebbe utile l’emanazione almeno di una circolare di armonizzazione emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al fine di evitare che ciascun ufficio del Genio Civile interpreti in modo troppo personalizzato delle norme che, tutto sommato, appaiono chiare ma con delle sfumature interpretative che è opportuno mitigare fin da subito.



Soprattutto, appare evidente che la formulazione dell’art. 3 bis ha di fatto resuscitato la validità di tutte le norme tecniche sulle costruzioni emanate nel passato: sarebbe opportuno da parte del Ministero l’emanazione di un fascicolo in cui vengano pubblicate le norme storiche, con dei riferimenti temporali chiari ed una sintesi degli adempimenti e delle modalità di calcolo. Probabilmente, anche i software di progettazione strutturale dovranno adeguarsi offrendo la possibilità di eseguire verifiche a ritroso nel tempo.



Appare infine di non secondaria importanza stabilire se oltre alle norme tecniche riferite all’epoca di realizzazione delle opere, il riferimento all’epoca di realizzazione si debba estendere anche alla classificazione sismica. Naturalmente, così come le norme tecniche si sono evolute nel tempo, così pure hanno fatto le zone classificate sismiche, tanto è che ad oggi l’Italia ha una estensione di zone a rischio sismico molto più ampia delle prime classificazioni risalenti ai primi decenni del novecento. Da ciò ne deriva che per opere eseguite nel passato, effettivamente può verificarsi il caso che all’epoca di realizzazione delle opere la zona non era classificata a rischio sismico, mentre lo è ad oggi: a questo punto, occorrerà seguire la disciplina delle opere non soggette a zona sismica o no? A parere di chi scrive, occorre fare una differenziazione:

al fine di stabilire se sia dovuto o meno l’adempimento di cui al comma 3-bis, si deve fare riferimento alla classificazione sismica vigente al momento di presentazione dell’istanza , in quanto è intento del legislatore applicare una specifica vigilanza sulle zone che ad oggi sono sismiche;

, in quanto è intento del legislatore applicare una specifica vigilanza sulle zone che sono sismiche; al fine di valutare la norma tecnica applicabile, occorre fare riferimento alla classificazione sismica vigente all’epoca di realizzazione delle opere, in quanto altrimenti sarebbe impossibile poter verificare la struttura di un edificio e verrebbe meno il senso della norma che intende accertare se le opere strutturali furono eseguite nel rispetto delle norme vigenti al momento della loro esecuzione.

Purtroppo la norma non è sufficientemente chiara per poter indicare con certezza che quella che precede sia l’interpretazione corretta: quella sopra riportata appare una valutazione di buon senso ma non si tratta di una indicazione procedurale ufficiale.