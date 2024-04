OICE: nel 2023 aumentate le gare BIM 

Lo scorso 8 aprile, a Roma, l’associazione OICE ha svelato i dettagli del suo settimo Report annuale sulla digitalizzazione e sulle gare BIM in riferimento all’anno 2023. Dall’analisi si evidenzia una crescente crescita della percentuale di gare BIM. Il Building Information Modeling (BIM) è considerata la chiave per un futuro sostenibile nel settore delle costruzioni.



Giorgio Lupoi, presidente OICE, esprime un ottimismo cauto, riconoscendo la spinta verso la digitalizzazione da parte della domanda pubblica.



Difatti, la percentuale di gare BIM ha fatto un balzo significativo, raggiungendo il 32,6% del totale, rispetto al 13,7% del precedente anno. Ma nonostante questo progresso, la maturità delle stazioni appaltanti, misurata dalla presenza di capitolati informativi, è da migliorare in quanto si è avuta una bassa crescita passando dal 19,9% nel 2022, al 29,4% nel 2023.



BIM soprattutto per le gare sopra soglia Dal Report è emerso che oltre l’81,5% delle gare BIM sono sopra soglia comunitaria dei 215.000 euro. Si tratta in dettaglio di 519 bandi (l’81,5% del totale), per un valore di 1.234 milioni, ossia il 98,8% dell’importo complessivo.



Mentre quelle sotto soglia interessano 118 bandi per circa 15 milioni.



Enti come ANAS, RFI, Agenzia del Demanio, Invitalia e le Autorità portuali emergono come attori principali, con una quota significativa del valore totale delle gare.



La composizione delle gare BIM riflette una concentrazione nelle attività di progettazione, seguite da direzione lavori, verifica della progettazione, e valutazione sicurezza sismica, sottolineando l’importanza crescente della tecnologia BIM nelle diverse fasi di realizzazione delle opere.