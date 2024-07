Sicurezza e controllo delle dighe: il nuovo regolamento del MIT

FORMATO CARTACEO

Questo testo, nella sua quinta edizione, è aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023.Nell’ambito delle attività di verifica della progettazione di opere pubbliche, il testo definisce, attraverso una ricognizione delle norme previgenti e abrogate, in comparazione con le nuove norme emanate, un percorso metodologico che permette di effettuare tale procedimento con rinnovata sicurezza nell’alveo delle norme e tempistiche differite divenute vigenti.La metodologia proposta è inoltre conforme ai sistemi di qualità (UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 17020). L’opera non illustra soltanto i criteri e i metodi per la verifica e la validazione dei progetti, ma fornisce anche una completa raccolta di rapporti, verbali, schede e istruzioni operative, disponibili anche in formato digitale, per una piena operatività da parte delle pubbliche amministrazioni e dei professionisti incaricati.Completa la trattazione l’esame dell’importante tema del Building Information Modeling, fondamentale nel caso in cui si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa BIM, e una selezione di appendici informative in materia dall’alto valore pratico.Massimo CapollaArchitetto presso Aler Milano, esperto nella gestione di lavori pubblici nell’edilizia residenziale pubblica (ERP), ha partecipato come relatore alla conferenza nazionale “La verifica del progetto – 2005” – al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È stato membro delle commissioni di revisione delle norme UNI 10722 e 10721 e relatore in seminari e corsi a diversi livelli al CEIDA e nell’ambito dell’associazione FEDERCASA. È autore di libri tecnici in materia di Edifici Intelligenti, Domotica, Casa Energetica.

