Realizzare un campo da padel, guida su: dimensioni, permessi e costi

Lo si può definire lo sport del momento. Il padel, negli ultimi anni, sta prendendo sempre più piede tra gli sportivi. Eppure non si tratta di una nuova disciplina sportiva, difatti la sua nascita risale agli anni ’70.



I campi da padel sono aree di gioco di dimensioni ridotte rispetto a un campo da tennis, misurano 10×20 metri e sono delimitati da pareti in vetro o griglie metalliche che possono essere utilizzate durante il gioco. Il pavimento è solitamente realizzato in erba sintetica o materiali simili, garantendo una buona presa e sicurezza. I campi sono dotati di una rete centrale che divide le due metà del campo.



Il padel è praticato principalmente in doppio, rendendo necessario avere quattro giocatori per una partita completa.



Che terreno serve per costruire un campo da padel? Che permessi servono? Quanto costa? Tutte le risposte in questo articolo.



Quali sono le misure di un campo da padel Un campo di padel ha dimensioni specifiche che ne garantiscono la regolarità e il gioco corretto. Le misure standard di un campo di padel sono 10 metri di larghezza per 20 metri di lunghezza.



Il campo è suddiviso in due metà da una rete alta 88 cm al centro e 92 cm ai lati. Le pareti posteriori e laterali, generalmente in vetro o materiale opaco, hanno un’altezza di 3 metri, mentre le recinzioni metalliche possono raggiungere i 4 metri.



Le linee devono essere larghe 5 centimetri. Nei campi coperti, l’altezza libera minima dal soffitto deve essere di 6 metri su tutta la superficie del campo.



Queste dimensioni sono fondamentali per assicurare un’esperienza di gioco uniforme e rispettare le normative internazionali del padel.

Che terreno serve per costruire un campo da padel Per costruire un campo da padel, è fondamentale scegliere il terreno adatto. La superficie ideale deve essere piana e ben drenata per evitare ristagni d’acqua. Il suolo deve essere stabile e compatto per garantire la durata e la sicurezza del campo.



Solitamente, si utilizza una base in calcestruzzo o asfalto come fondazione, sopra la quale viene posata una superficie in erba sintetica o resina acrilica, entrambe resistenti agli agenti atmosferici. È essenziale anche prevedere un sistema di drenaggio efficiente per prevenire danni strutturali e mantenere il campo in condizioni ottimali tutto l’anno.

Che permessi servono per realizzare un campetto da padel Per costruire un campo da padel, è necessario ottenere dei permessi.



Permesso di costruire: la realizzazione di un campo da padel è considerata come “nuova costruzione” ai sensi dell’articolo 3, lettera e) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Questo è necessario perché l’installazione delle strutture (massetto di cemento, tappeto in fibra sintetica, barriere in vetro temperato) comporta una modifica permanente dello stato materiale e della conformazione del suolo​.



Autorizzazione paesaggistica: se il campo da padel è situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessario ottenere una specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”). Tale autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, tranne nei casi di “abusi minori” specificati dall’art. 167, commi 4 e 5, dello stesso decreto legislativo​.



Autorizzazione sismica: è richiesto il rispetto delle norme antisismiche per le costruzioni, che include l’ottenimento dell’autorizzazione sismica preventiva. La mancanza di tale autorizzazione esclude la possibilità di sanatoria ai sensi dell’ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.



Verifica della destinazione d’uso del terreno: la realizzazione di impianti sportivi come i campi da padel non è consentita nelle zone agricole. La costruzione è possibile solo su terreni destinati ad attività sportive e con la presentazione di una SCIA, purché non comporti creazione di volumetria​​.