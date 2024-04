Oltre il prodotto: come adattare le soluzioni impermeabili alle esigenze di cantiere

In molti cantieri dedicati alla realizzazione o rifacimento delle coperture, è evidente come spesso vengano adottati sistemi impermeabili o prodotti che non soddisfano le specifiche esigenze del progetto.



Il prodotto o sistema che abbiamo sempre utilizzato potrebbe non essere la scelta migliore se influenzato ad esempio da condizioni di posa proibitive e dalla mancanza di adattamento alle particolari caratteristiche del caso.



Troppo frequentemente, quando è il prodotto a dettare le regole, ignorando le reali esigenze e lo stato attuale del cantiere, l’intervento di ripristino risulterà temporaneo e non risolutivo, procrastinando i problemi di mesi, se siamo fortunati di alcuni anni.



Non esiste il prodotto infallibile, ciò che conta veramente è scegliere il sistema da utilizzare che, con attenta progettazione ed applicazione specializzata, massimizza la durabilità e l’efficacia nel lungo termine.



Coperture: le esigenze di cantiere Quali potrebbero essere delle specifiche esigenze di cantiere per rifacimenti o costruzione di nuove coperture? Sicurezza : è fondamentale garantire un ambiente sicuro per gli operatori e i lavoratori. Ciò potrebbe richiedere la messa in atto di procedure di sicurezza specifiche, l’installazione di protezioni, la segnaletica appropriata e la formazione del personale sull’uso sicuro di attrezzature e materiali.

: è fondamentale garantire un ambiente sicuro per gli operatori e i lavoratori. Ciò potrebbe richiedere la messa in atto di procedure di sicurezza specifiche, l’installazione di protezioni, la segnaletica appropriata e la formazione del personale sull’uso sicuro di attrezzature e materiali. Presenza di numerose strutture ed impianti : l’accessibilità dovrebbe essere sempre garantita sulla copertura, molto spesso lo spazio disponibile è ridotto e si obbligano gli operatori a posture non corrette.

: l’accessibilità dovrebbe essere sempre garantita sulla copertura, molto spesso lo spazio disponibile è ridotto e si obbligano gli operatori a posture non corrette. Zone sensibili in copertura : l’utilizzo di fiamma libera e lo sviluppo di alte temperature potrebbero danneggiare ad esempio impianti fotovoltaici e macchinari vari. Necessario fornire al personale una formazione adeguata sulla sicurezza, sulle procedure operative e sulle misure preventive specifiche per ogni cantiere.

: l’utilizzo di fiamma libera e lo sviluppo di alte temperature potrebbero danneggiare ad esempio impianti fotovoltaici e macchinari vari. Necessario fornire al personale una formazione adeguata sulla sicurezza, sulle procedure operative e sulle misure preventive specifiche per ogni cantiere. Destinazione d’uso del fabbricato : generare calore aumenta il rischio sia nelle lavorazioni all’esterno sulla copertura che all’interno del fabbricato. Una catena di montaggio attiva all’interno oppure il deposito di merci pericolose o infiammabili potrebbero innescare situazioni non sicure.

: generare calore aumenta il rischio sia nelle lavorazioni all’esterno sulla copertura che all’interno del fabbricato. Una catena di montaggio attiva all’interno oppure il deposito di merci pericolose o infiammabili potrebbero innescare situazioni non sicure. Posizione del cantiere : i centri storici delle città piuttosto che le zone montane impervie riducono la possibilità di stoccare in copertura grandi quantità di materiale e non agevolano la logistica di cantiere (gru, macchine operatrici, trasporto in copertura).

: i centri storici delle città piuttosto che le zone montane impervie riducono la possibilità di stoccare in copertura grandi quantità di materiale e non agevolano la logistica di cantiere (gru, macchine operatrici, trasporto in copertura). Tipologia di fabbricato : lavorare nei condomini oppure all’interno di contesti abitati presuppone un’attenzione e cura notevole. Gli ambienti comuni solitamente prediligono l’assenza di rumore, fumo, odore nelle lavorazioni, il rispetto di tempistiche e la velocità nelle lavorazioni.

: lavorare nei condomini oppure all’interno di contesti abitati presuppone un’attenzione e cura notevole. Gli ambienti comuni solitamente prediligono l’assenza di rumore, fumo, odore nelle lavorazioni, il rispetto di tempistiche e la velocità nelle lavorazioni. Superfici da impermeabilizzare: grandi coperture necessitano di sistemi impermeabili che riducano al minimo i possibili errori di posa e che abbiano un controllo puntuale ed immediato di eventuali problematiche durante le lavorazioni.