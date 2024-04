Prime indicazioni PSC: redazione assistita con il nuovo software Blumatica

Nell’ambito della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), le prime indicazioni rivestono un ruolo cruciale, perché forniscono le prime informazioni per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Le prime indicazioni del PSC costituiscono il fondamento per l’inquadramento del progetto di fattibilità tecnica ed economica nel processo di progettazione e programmazione dell’opera. Esse delineano infatti le attività che il coordinatore deve intraprendere durante la stesura del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e sono fondamentali per l’identificazione dei rischi e la definizione delle misure preventive e protettive.



Prime indicazioni PSC: contenuti minimi Secondo l’art. 15 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), il PFTE contiene le prime indicazioni per la stesura del PSC, che devono includere i seguenti contenuti minimi: descrizione dell’opera , con specifiche sulla localizzazione del cantiere e del contesto in cui è prevista l’area di cantiere, e con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

, con specifiche sulla localizzazione del cantiere e del contesto in cui è prevista l’area di cantiere, e con riferimento alle scelte progettuali effettuate; analisi e valutazione dei rischi naturali e antropici , con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti;

, con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti; scelte progettuali e organizzative sulle procedure e misure preventive e protettive , in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; stima dei costi della sicurezza, determinati in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi identificati in questi punti e dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. In fase di redazione del progetto esecutivo, il coordinatore della sicurezza deve tenere conto di queste specifiche, integrandole nel PSC finale.