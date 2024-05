Posatore isolamento termico esterni: i corsi Saint-Gobain per certificazione e rinnovo patentino ETICS

Negli ultimi anni l’attenzione al tema dell’efficienza energetica degli edifici si è fatta sempre più importante a causa dei vincoli ambientali e dei costi crescenti di combustibili ed energia. Ma non solo, c’è sempre più sensibilità verso la ricerca del comfort quale stato di benessere derivante dalle condizioni materiali dell’ambiente in cui viviamo.



Queste ragioni, unite ad un patrimonio edilizio per lo più risalente alla fine del secolo scorso, fanno dell’isolamento termico uno dei più diffusi interventi sia nella ristrutturazione di immobili esistenti, sia nelle nuove costruzioni, progettate per il raggiungimento di elevate performance in termini di contenimento dei consumi e rispetto per l’ambiente.



Il cappotto termico dell’edificio, per brevità “cappotto” o “ETICS” (External Thermal Insulation Composite System), può essere definito come il sistema di elementi applicati all’esterno delle chiusure verticali (e sub-orizzontali rivolte verso il basso) opache degli edifici capace di migliorare il benessere indoor, riducendo la dispersione di calore verso l’esterno durante il periodo invernale e, conseguentemente, la trasmissione del calore verso l’interno nel periodo estivo.



Per queste ragioni è importante affidarsi a professionisti certificati per la posa di sistemi di isolamento termico per esterni ETICS.



La certificazione e il rinnovo patentino ETICS A partire dal 15 marzo 2021 è entrata in vigore una circolare di Accredia, Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, che modifica il periodo di validità della qualifica e le modalità di rinnovo. Si è passati infatti ad una validità della qualifica da 3 a 5 anni ed è stato introdotto l’obbligo di mantenimento annuale e di formazione di almeno otto ore per garantire un adeguato aggiornamento tecnico.



La certificazione ha una durata prestabilita e, per poter mantenere attiva la qualifica, è necessario presentare domanda di rinnovo prima della scadenza, che può essere annuale o quinquennale.



Nel caso in cui il professionista debba rinnovare annualmente il patentino ETICS, ogni anno il candidato deve presentare evidenza della continuità lavorativa e assenza di contenziosi.



Se invece il rinnovo previsto è quinquennale, allo scadere del quinto anno il candidato deve presentare un attestato di partecipazione a uno o più corsi di formazione per un totale di otto ore.



A fronte di queste tipologie di rinnovo, se il candidato ha tutta la documentazione in regola, ma non dimostra di aver seguito otto ore di formazione, è obbligato a ripetere l’esame scritto.



Per riassumere possiamo quindi affermare che i patentini effettuati entro il 14/3/2021 hanno scadenza triennale e sono scaduti a marzo 2024, mentre i patentini effettuati dal 15/3/2021 in poi hanno scadenza quinquennale e mantenimento annuale.

La formazione Saint-Gobain per il patentino ETICS Saint-Gobain Italia, nell’ambito nella sua ampia offerta formativa Academy, ha organizzato un calendario di appuntamenti su tutto il territorio nazionale per rispondere alle richieste di rinnovo e all’ottenimento di nuove certificazioni.



Il corso di preparazione, dal titolo “Il sistema ETICS e le norme UNI11715 e UNI11716 del 2018”, ha una durata di 8 ore ed è valido come corso di aggiornamento nel caso in cui il professionista sia già in possesso di una certificazione e abbia necessità di ottenere il rinnovo.



Il corso allo stesso tempo è propedeutico ad accedere all’esame per il professionista interessato a ottenere la certificazione che, dal momento del rilascio, avrà durata di 5 anni anziché di 3 anni.



Questo il calendario degli appuntamenti nei centri Academy Saint-Gobain: Bari : Corso 21 maggio | Esame 22 maggio

: Corso 21 maggio | Esame 22 maggio Pisa : Corso 12 giugno | Esame 13 giugno

: Corso 12 giugno | Esame 13 giugno Aquino : Corso 25 settembre | Esame 26 settembre

: Corso 25 settembre | Esame 26 settembre Vidalengo: Corso 15 ottobre | Esame 16 ottobre

