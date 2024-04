Patologie causate dagli scarichi: come individuare una perdita con l’ispezione visiva

Il problema degli scarichi negli edifici è uno degli aspetti più rilevanti nella gestione e manutenzione delle strutture abitative e non. Questi sistemi sono essenziali per convogliare via l’acqua di scarico e le acque piovane, garantendo l’igiene e prevenendo problemi di umidità. Quando gli scarichi funzionano male o si danneggiano, possono verificarsi una serie di problematiche, che vanno dalle semplici perdite a complicazioni più gravi come danni strutturali o problemi di salute per gli occupanti.



Vediamo di seguito quali sono le principali problematiche legate agli scarichi edifici con evidenza di un quadro dettagliato su come identificare le perdite attraverso osservazioni visive, concentrandosi sulle variazioni cromatiche, la presenza di formazioni biologiche, l’interasse della zona di origine, la dimensione del degrado, la geometria della manifestazione e la velocità di estensione del danno.



Riportiamo anche brevi considerazioni su: l’impatto della contaminazione acida su materiali da costruzione, l’influenza dell’umidità sulla proliferazione di muffe e batteri e l’importanza della geometria e posizione degli scarichi nell’identificazione delle aree compromesse.



>> Vorresti ricevere approfondimenti come questo? Clicca qui, è gratis

Variazioni cromatiche In presenza di perdite generate dagli scarichi, le murature e le pavimentazioni possono assumere colori diversi. Poiché la contaminazione da parte di acque acide e inquinate può trasformare chimicamente in leganti o causare la dispersione dei pigmenti nelle vernici.



Il fenomeno è da ritenersi perciò un vettore di reazioni chimiche complesse, spesso difficili da interpretare. I materiali leganti spesso subiscono una trasformazione, in presenza di elementi come il gesso; che può formarsi dall’azione combinata con l’acido carbonico, e infine sciogliendosi.



Anche gli ossidi, che tendono ad essere tracce visibili, determinano una prova visiva, poiché se dilavati tendono a maculare le superfici.

Foto 1_Le due pareti presentano contaminazioni da parte di ceppi diversi di muffe. Il quantitativo d’acqua presente, il materiale da costruzione e le temperature possono favorire la colonizzazione di una specie rispetto ad altre ©Daniele Stevoli

Formazioni biologiche e batteri Gli scarichi sono fonte di alimentazione per le formazioni biologiche in genere. Tra le più presenti troviamo le muffe idrofile, i funghi e le alghe.



Questi tre agenti patogeni necessitano di quantitativi d’acqua diversi, perciò tendono a popolare zone diverse delle pareti, a seconda dell’acqua presente e dalla qualità dell’ambiente.



I batteri vanno aggiunti a questo ecosistema poiché beneficiano dell’alimentazione prodotta da questi tre agenti patogeni, con cui possono nutrirsi.

Foto 2_Una contaminazione avvenuta a seguito di un ritorno delle acque piovane attraverso lo scarico. Causato dall’assenza della valvola di non ritorno ©Daniele Stevoli

Interasse della zona di origine Dobbiamo considerare sempre se le zone degradate risultano avere un epicentro, che può essere in prossimità del passaggio dei tubi di scarico, oppure lungo il loro percorso. L’acqua in questi casi potrebbe fuoriuscire dalla guarnizione che separa la condotta al WC ma anche lungo tutto il suo percorso, a seconda del materiale da cui è composta.



Potenzialmente, ogni innesto fra un elemento e l’altro può far fuoriuscire acqua, in presenza di tubazioni in polivinile (PVC). Il polivinile viene installato utilizzando mastice, spesso non immune agli effetti corrosivi dei vapori acidi, presenti all’interno degli scarichi.

Foto 3_In presenza di scarichi in polivinile è saggio controllare gli elementi speciali. Nella quasi totalità dei casi, la perdita avviene nelle zone di innesto fra gli elementi, dove il mastice può aver subito la corrosione da parte dei vapori acidi, oppure può essere presente un materiale non idoneo, come mostrato in foto ©Daniele Stevoli

Dimensione del degrado Dopo aver identificato uno dei probabili punti d’origine dell’infiltrazione, occorre capire quanto l’abitazione può nascondere il quantitativo d’acqua presente. La quantità d’acqua che può fuoriuscire cambia a seconda dell’utilizzo dei sanitari, ma cambia anche il modo con cui quest’acqua dispersa possa essere nascosta, a seconda dei materiali che compongono l’abitazione.



Se ad esempio è presente un vespaio al di sotto dei pavimenti, bisognerà considerare che la manifestazione reale nella muratura, possa essere non rappresentativa dell’esatta quantità d’acqua presente. Poiché una buona parte della dispersione viene poi convogliata all’interno del vespaio e possono passare anni prima che il degrado si manifesti.



Va considerato anche che i laterizi forati, i mattoni storici in terracotta e i sassi hanno una porosità diverse, con capacità diverse di assorbimento. Se la costruzione risultasse realizzata con elementi forati, potrebbe manifestarsi il problema su più pareti e a distanza di tempo. Poiché bisognerà attendere che l’acqua abbia completamente riempito i setti porosi più bassi rispetto al piano di calpestio, prima di poter manifestare un degrado sugli intonaci.

Foto 4_Tubo di scarico in polivinile (PVC) fratturatosi a seguito di piega meccanica durante un evento sismico. L’elemento speciale a curva presenta una variazione cromatica, causata da un’eccessiva esposizione a fiamma, utilizzata per favorirne la piega durante l’innesto ©Daniele Stevoli

Geometria della manifestazione Considerare le geometrie della manifestazione è indispensabile. Se la perdita di uno scarico si realizza al primo piano risulta piuttosto semplice intuire la posizione dell’origine, tramite il convogliamento verso il basso delle acque.



Se lo scarico disperdente si trova al piano terra, non potremo beneficiare di colature visibili, ma dovremo considerare dove l’acqua può canalizzare a seconda delle variabili presenti.

Può risultare pertanto ingannevole affidarsi alla distanza dall’origine, poiché in presenza di una soletta in calcestruzzo non perfettamente orizzontale, si avrà lo scorrimento dell’acqua dispersa, verso il punto più basso della soletta. Che potrebbe essere anche sul lato opposto, rispetto alla perdita.

Foto 5_Nella foto è visibile l’umidità muraria causata da una perdita proveniente da una rottura dell’innesto nella braga (elemento biforcato di collegamento alla colonna principale). La contaminazione viene assorbita dalla muratura ©Daniele Stevoli