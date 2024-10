Patente a crediti cantieri: 30 punti in più con la certificazione UNI EN ISO 45001

Secondo la modifica apportata all’art.27 del TUSL, il Testo Unico per la Sicurezza, del D.lgs. n. 81/2008 e del D.L n. 19 del 2024, dal 1° ottobre del 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che opereranno nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere in possesso della Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri un sistema autonomo “a punteggio” dove l’idoneità delle norme di sicurezza attuate dall’impresa è misurata dal numero di crediti che ogni impresa detiene.



Ogni impresa partirà con un totale di 30 crediti, che potranno aumentare fino a un massimo di 100 se le norme di sicurezza aziendali verranno implementate con attività, investimenti e formazione. Al contrario, i crediti diminuiranno in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Se un’impresa o un lavoratore autonomo dovesse arrivare a possedere meno di 15 crediti sarà impossibilitato a operare nei cantieri.



Come incrementare il punteggio? Di fronte a questo cambiamento normativo, ASACERT – Ente di certificazione, ispezione, valutazione e formazione con numerosi accreditamenti in Italia e all’estero – lancia “CANTIERE SICURO”, un pacchetto di servizi che mira a supportare le aziende del settore delle costruzioni nella gestione e nel miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, attraverso una serie di servizi integrati e personalizzati, garantendo l’ottenimento e il mantenimento di 9 crediti complessivi. Le imprese possono, così, operare evitando sanzioni e valorizzando la propria reputazione sul mercato. “CANTIERE SICURO” è la risposta efficace per un cantiere sicuro e conforme alle normative.



Uno degli strumenti principali per incrementare il proprio punteggio è la certificazione UNI ISO 45001:2018, uno standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro che ha reso sempre più concreta la possibilità di un’azienda di ridurre i pericoli e rischi a favore della sicurezza.



ASACERT, supporta le aziende in questo processo, aiutandole a adottare un sistema di gestione della sicurezza che, non solo migliora le condizioni lavorative, ma offre anche vantaggi organizzativi ed economici, in modo che le aziende possano davvero garantire un ambiente di lavoro sicuro, mantenere la conformità normativa e incrementare i propri punteggi in ambito di sicurezza, presentandosi sul mercato come realtà affidabili e competitive.



Vediamo di seguito le indicazioni per conformarsi alla nuova normativa.

Patente a crediti cantieri: come ottenerla Ecco come ottenere la patente digitale per operare nei cantieri. Iscriversi al Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per presentare la domanda di rilascio della patente digitale.

Fornire un’autocertificazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione alla Camera di Commercio;



documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;



documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa;



certificazione di Regolarità Fiscale;



avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Garantire la formazione dei lavoratori Per conformarsi alla normativa, in materia di formazione è necessario: assicurare che tutti i lavoratori, dirigenti e preposti abbiano completato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs n. 81/2008;

in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs n. 81/2008; verificare che la formazione sia continuamente aggiornata e documentata per ogni dipendente.

Monitorare il punteggio Tenere monitorato il punteggio della patente: partendo da un punteggio iniziale di 30 crediti sarà necessario mantenere un minimo di 15 crediti per continuare a operare nei cantieri;

monitorare attentamente i punteggi, poiché eventuali infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro comporteranno decurtazioni. Le violazioni che possono incidere sui crediti includono mancato rispetto delle norme di sicurezza e incidenti sul lavoro.

Prevenire rischi e incidenti Come prevenire rischi e incidenti: costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): per riflettere le condizioni reali dei cantieri e le eventuali modifiche nei processi aziendali;

implementare misure di sicurezza che riducano il rischio di infortuni, come sistemi di protezione collettiva e individuale e garantire che le attrezzature siano in conformità con le normative vigenti.

Comunicazione ai lavoratori e stakeholders Dopo aver presentato la domanda di patente digitale, è obbligatorio informare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), entro 5 giorni, e parti terze: assicurandosi che eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi coinvolti nei progetti, siano conformi alle stesse disposizioni di sicurezza e che abbiano una patente o un documento equivalente.

Gestione delle sanzioni e controlli Le aziende che operano senza patente o con un punteggio inferiore ai 15 crediti saranno soggette a sanzioni amministrative e all’esclusione dai contratti pubblici. È importante quindi programmare dei controlli regolari interni per la verifica della conformità e correggere eventuali irregolarità prima di un’ispezione formale.

Accesso ai cantieri con patente valida Solo le aziende e i lavoratori autonomi in possesso di una patente con punteggio sufficiente (almeno 15 crediti) saranno autorizzati a lavorare nei cantieri temporanei o mobili. La patente sarà disponibile in formato digitale sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.



Il nuovo quadro normativo sulla “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri” impone alle aziende un impegno costante per garantire conformità e sicurezza. Con il servizio “CANTIERE SICURO”, ASACERT fornisce un valido supporto per affrontare questa sfida, offrendo soluzioni integrate che non solo facilitano il mantenimento dei punteggi necessari, ma promuovono una cultura della sicurezza sul lavoro.



Per maggiori informazioni

asacert.com