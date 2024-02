Opera pubblica e consegna lavori: confronto tra D.Lgs 36/23 e normativa subito precedente

La consegna dei lavori è disciplinata per le procedure già in corso alla data del 1° luglio 2023, dall’art. 107, comma 5, del D.Lgs 50/16 e dall’art. 5 del D.M. 49/18; e per le altre dall’art. 121, comma 9 e dagli artt. 1, comma 2, lettera c), e 3, dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/23.



Vediamo meglio nel dettaglio.



Le fattispecie 1 o 2 si possono combinare alternativamente con le fattispecie 3 o 4, generandone di conseguenza delle altre più articolate. Ma cosa è cambiato nel passaggio tra il D.Lgs 50/16–D.M. 49/18 ed il D.Lgs 36/23 su questo tema? Praticamente nulla . Infatti, seppur necessariamente i riferimenti normativi sono diversi, i contenuti degli articoli sono i medesimi. Partiamo con la parte di Legge Quadro che, come nel D.Lgs 50/16, in merito alla consegna non si esprime più di tanto.

Nel passaggio alla parte regolamentare, che nel D.Lgs 36/23 è contenuta negli Allegati ed in particolare per la conduzione dei lavori e dei servizi/forniture nell’Allegato II.14, un primo accenno alla consegna si trova nell’art. 1. L’art. 1, lo ricordiamo, è quello che riassume un po’ tutti gli adempimenti a carico del direttore dei lavori . È un dettame riassuntivo che costituisce un ottimo vademecum da tenere sempre presente e sempre in borsa. Il momento della consegna , essendo iniziale e centrale per l’attività del direttore dei lavori viene, giustamente, subito richiamato rimandando al successivo art. 3 dell’Allegato II.14, del D.Lgs 36/23 per quanto riguarda la disciplina specifica e di dettaglio. Nel confronto con l’art. 5 del D.M. 49/18, non emerge alcuna novità sostanziale .

L’ art. 121 , come il precedente art. 107, comma 5, quarto periodo, del D.Lgs 50/16, non è che si soffermi molto sulla consegna, che è più un tema che viene gestito dai dettami regolamentari come vedremo subito dopo con l’Allegato II.14. Infatti, il suddetto articolo tratta questo tema in un solo periodo all’interno del comma 9, però esprime subito tre concetti dirimenti, ovvero che il tempo contrattuale è:

Compiti e responsabilità del direttore dei lavori e del RUP



Vediamo i commi principali dell’art. 5 del D.M. 49/18.



Il comma 1 definisce il tempo entro cui deve essere redatta la consegna dei lavori e specifica tre fattispecie ma sicuramente la più ordinaria e diffusa è la terza “il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto”.



Il direttore dei lavori effettua la consegna “previa disposizione del RUP”. Questa nota è importante in quanto il direttore dei lavori non dispone autonomamente la consegna dei lavori ma deve essere autorizzato dal RUP che tira le fila dell’intero processo dell’Opera Pubblica dalla pianificazione, al progetto, all’esecuzione. Il comma 2 sancisce, sarebbe meglio dire ripropone, cosa deve fare il direttore dei lavori, cui è demandato il compito di effettuare la consegna.

È evidente lo spirito della norma che prevede che la stessa sia effettuata in contraddittorio come successivamente ripreso anche al comma 8 ma non solo.



Sottolineiamo i seguenti punti:

“comunica con un congruo preavviso all’esecutore”;

“munito del personale idoneo, nonchè delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto”;

“il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale”;

“da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori”;

“Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP”.

Ai fini della consegna la presenza dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere non è disciplinata.

Inoltre, non è detto che essi siano stati nominati, in quanto l’ufficio di direzione dei lavori, inteso come personale coadiuvante il direttore dei lavori non sempre viene istituito, dipende molto dall’entità del cantiere, oltre che ahimè dalle risorse economiche disponibili. Al comma 3 viene presa in considerazione anche la fattispecie in cui l’appaltatore non si presenti il giorno fissato per la consegna.

In tal caso la stazione appaltante ha due opzioni:

risolvere il contratto ed incamerare la cauzione;

fissare una nuova data per la consegna fermo restando che i tempi contrattuali decorrono dalla prima data stabilita.

Il comma 4 è importante perché esplicita una particolare condizione ovvero il ritardo nella consegna a causa della stazione appaltante.

In tal caso l’appaltatore ha diritto a richiedere il recesso dal contratto ed anche al rimborso delle spese già sostenute, con dei limiti indicati ai commi 12 e 13.

È evidente che, se l’istanza non viene accolta l’appaltatore può fare azione di riserva come palesato proprio in chiusura di periodo “ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14.”. Il comma 5 lascia però alla stazione appaltante un’ulteriore possibilità quella di disciplinare nel capitolato in quali casi la stessa può non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore.



Il comma 6 prevede anche un termine temporaneo di sospensione lato stazione appaltante con il limite temporale di 60 gg., chiaramente per cause diverse dalla forza maggiore. Oltre i 60 gg. si può procedere con l’istanza di recesso ove consentito.



Nei casi sopra visti ai commi 4, 5 e 6 vi è l’obbligo da parte della stazione appaltante ed in particolare del RUP di dare comunicazione all’Autorità (comma 7).



Il comma 8 ed il successivo comma 10 sanciscono importanti responsabilità amministrative a carico del direttore dei lavori che non si può limitare ad effettuare la consegna scevro dal verificare che le condizioni al contorno siano quelle conformi al progetto e che quindi l’opera sia eseguibile ovvero cantierabile.