Olimpiadi 2026 Milano-Cortina: al via il cantiere del Villaggio Olimpico di Predazzo

Con le Olimpiadi di Parigi 2024 appena concluse, l’attenzione si sposta ora verso i Giochi Olimpici Invernali del 2026, che come sappiamo si terranno in Italia: sarà l’edizione Milano-Cortina 2026. Proprio in questi giorni sono stati avviati i lavori per la costruzione del Villaggio Olimpico di Predazzo, in Val di Fiemme (provincia di Trento), uno dei poli principali delle prossime Olimpiadi.



Questo villaggio non solo ospiterà gli atleti di tutto il mondo, ma rappresenterà anche un’importante opportunità per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio trentino. L’eredità di Parigi, con la sua enfasi sulla sostenibilità e l’innovazione, ispira questi nuovi progetti, promettendo un evento che non solo celebri lo sport, ma lasci anche un’impronta positiva e duratura sul territorio.



Villaggio Olimpico e Paralimpico di Predazzo, cosa prevede il progetto Con una nota del 13 agosto 2024, l’Agenzia del Demanio ha reso noto che sono stati avviati i cantieri per la realizzazione del Villaggio Olimpico e Paralimpico presso la Scuola Alpina della Guardia di Finanza a Predazzo, per ospitare gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.



Sostenibilità, sicurezza, riqualificazione del tessuto urbano e innovazione sono i criteri alla base del progetto che, una volta terminato l’evento olimpico, restituirà al territorio un’area completamente rigenerata e riconnessa all’ambiente circostante, in un luogo ad alta vocazione turistica.



L’accordo siglato nel 2022 tra l’Agenzia del Demanio, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Fondazione Milano Cortina 2026, la Provincia autonoma di Trento ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, prevede infatti – oltre alla ridistribuzione degli spazi interni di alcuni edifici della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo (TN), secondo le normative del CONI – la costruzione di un nuovo fabbricato destinato agli atleti su un terreno di proprietà dello Stato vicino all’area della scuola, adatta ad essere temporaneamente adibita a Villaggio Olimpico.

Villaggio Olimpico e Paralimpico di Predazzo, i primi interventi I primi interventi – a cura del Servizio Opere Civili della Provincia autonoma di Trento, che ha la funzione di stazione appaltante – riguardano la demolizione e la ricostruzione delle officine del padiglione Latemar, la ristrutturazione dell’edificio storico Macchi, la nuova edificazione del padiglione Olimpico e alcuni lavori all’interno del padiglione Nicolaucich.

Al termine dei lavori, e soprattutto al termine dell’evento Olimpico, la Guardia di Finanza avrà a disposizione circa 800 posti letto, due nuovi edifici ad elevata efficienza energetica (conformi al protocollo nZEB, nearly Zero Energy Building) realizzati con struttura in acciaio e legno, quattro immobili recuperati (di cui uno vincolato), tutti privi di barriere architettoniche.



L’Agenzia del Demanio partecipa all’operazione con un investimento di circa 5 milioni di euro e, tramite la Direzione Territoriale Trentino-Alto Adige, ha condotto le attività di diagnosi sismica ed energetica sugli edifici.