Oblique, la mensola che ridefinisce gli spazi all’interno del bagno

Nel vasto e variegato mondo dei box doccia, il modello walk-in ha conquistato una posizione di rilievo, rappresentando una delle soluzioni più apprezzate grazie alla sua combinazione di eleganza, minimalismo e facilità di installazione.



Per chi non è esperto nel settore dell’arredo bagno, il box doccia walk-in appare come una semplice parete di vetro, fissata al muro tramite una barra di supporto, priva di porte.



Questa configurazione, caratterizzata da una spiccata essenzialità, è facilmente riconoscibile e ha rapidamente guadagnato popolarità sia per le sue possibilità di personalizzazione sia per la sua adattabilità alle diverse conformazioni degli spazi. È una scelta ideale sia per bagni domestici, dove agevola notevolmente le operazioni di pulizia, sia per ambienti più professionali come quelli alberghieri, dove l’installazione e la rimozione rapide rappresentano un grande vantaggio.



Un supporto, sia fisico, nel sostenere la cabina doccia, che progettuale, è la mensola Oblique. Una rivoluzione nel mondo dei box doccia, che cambia, ad oggi, il modo in cui concepiamo gli spazi all’interno del bagno. Tradizionalmente, i box doccia walk-in richiedono una barra di supporto superiore per sostenere la parete di vetro, il che può limitare le opzioni di installazione, soprattutto in presenza di finestre o in spazi con configurazioni particolari.



Oblique, invece, elimina questa necessità grazie a un design intelligente che va ad integrarsi direttamente nel vetro, fornendo una soluzione che coniuga funzionalità ed estetica in un prodotto unico nel suo genere.

Foto 1_Collezione Oblique, vista zenitale ©Relax

Oblique: versatilità e design Il cuore dell’innovazione di Oblique risiede nella sua capacità di adattarsi a situazioni in cui le soluzioni tradizionali falliscono. Grazie a due fori integrati nel vetro, la mensola può essere facilmente agganciata e regolata, permettendo di gestire anche pareti non perfettamente a squadra con il box doccia. Questa caratteristica rende Oblique particolarmente versatile, capace di rispondere alle esigenze di chi deve fare i conti con spazi non convenzionali o limitati, con un supporto che si estende anche a quei box doccia sagomati o con particolarità.



La mensola, inoltre, non è solamente un elemento strutturale, ma offre anche uno spazio aggiuntivo per riporre oggetti, ottimizzando la funzionalità del bagno senza compromettere l’eleganza complessiva.

Foto 2_Mensola Oblique con vetro sagomato ©Relax

Da mensola a porta-asciugamani Oltre alla sua funzione primaria di supporto, Oblique si distingue per la sua capacità di integrarsi perfettamente con diversi stili di arredamento. La collezione comprende una serie di accessori complementari, ognuno pensato per rispondere a esigenze specifiche, come il porta-asciugamani esterno al vetro che si aggancia in totale semplicità. Questa attenzione al dettaglio permette di creare un ambiente bagno armonioso e ben organizzato, in cui ogni elemento trova il suo posto senza compromettere l’estetica complessiva. Il design di Oblique, infatti, non è solo pratico, ma anche raffinato, contribuendo a valorizzare l’intero ambiente in cui viene installato.

Foto 3_Collezione Oblique, mensola interna e portasalviette esterno al vetro ©Relax

Oblique per un bagno in evoluzione La versatilità di Oblique non si limita alla fase di installazione. Anche dopo l’iniziale montaggio del box doccia, è possibile aggiungere altri elementi, come una porta, senza compromettere la stabilità della struttura. Questa capacità di adattamento rende Oblique una soluzione ideale per chi desidera un bagno che possa evolversi nel tempo, seguendo le esigenze e i gusti del proprietario. Nonostante la possibilità di aggiunte successive, la robustezza della mensola rimane intatta, garantendo sempre un supporto sicuro e affidabile.

Foto 4_Oblique sostiene il vetro anche con l’aggiunta di una porta ©Relax

Le finiture Oblique è disponibile in diverse finiture, che spaziano dal solid surface bianco al sofisticato acciaio spazzolato, con opzioni cromatiche che includono il nero e il bianco. Questa varietà permette di scegliere la soluzione più adatta al proprio stile di arredamento, assicurando che Oblique si integri perfettamente nel design complessivo del bagno. Progettata e realizzata interamente in Italia, Oblique è certificata dai più importanti enti del settore, tra cui TÜV SÜD, a testimonianza della qualità e della sicurezza di un’innovazione che segna un nuovo standard nel mondo dell’arredo bagno.



