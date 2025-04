Sfondellamento solai: da Sicurtecto un webinar gratuito sulle tecnologie per prevenire ed intervenire

Giovedì 8 maggio 2025 si terrà un importante appuntamento per tutti i professionisti del settore edilizio: il webinar gratuito “Sfondellamento dei solai: dalla prevenzione alla messa in sicurezza”, organizzato da Sicurtecto Srl e patrocinato da ANTEL.



L’evento è pensato per fornire una panoramica completa e approfondita sulle problematiche legate allo sfondellamento dei solai, fenomeno che rappresenta un rischio concreto per la sicurezza degli edifici. Attraverso interventi teorici e l’analisi di casi studio reali, verranno illustrate le cause principali, i segnali d’allarme da non sottovalutare e le modalità di diagnosi, fino ad arrivare alle soluzioni più efficaci per prevenire e intervenire in modo sicuro.



Contenuti tecnici e strumenti operativi per la sicurezza Il webinar affronterà nel dettaglio le normative tecniche (NTC), i metodi diagnostici più aggiornati e le tecnologie disponibili per intervenire su solai in laterocemento danneggiati. Verranno presentate soluzioni pratiche per tecnici e amministratori pubblici, al fine di garantire una manutenzione consapevole e strategica.



Grazie alla lunga esperienza di Sicurtecto Srl e alla collaborazione pluriennale con il Politecnico di Milano, i partecipanti avranno accesso a contenuti di alto valore tecnico, orientati alla prevenzione e alla protezione. È un’occasione unica per accrescere le proprie competenze e aggiornarsi su un tema spesso trascurato ma fondamentale per la sicurezza strutturale degli edifici.

Un evento per i professionisti della sicurezza edilizia L’iscrizione al webinar è completamente gratuita, ma è necessaria la registrazione anticipata. Il corso si rivolge in particolare a ingegneri, architetti, geometri, tecnici degli enti locali e professionisti del settore edilizio interessati ad approfondire il tema dello sfondellamento.



Clicca qui per registrati e partecipare.



Per maggiori dettagli sul programma o per iscriversi, è possibile anche contattare Sicurtecto Srl al numero 02 66302799 o via mail all’indirizzo marketing@sicurtecto.it.

