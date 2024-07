Naturatool Pro & Academy: servizi gratuiti per i progettisti

Ediltecnico.it, in collaborazione con Naturalia-BAU , ha organizzato una video-guida imperdibile per i progettisti “Naturatool Pro & Academy: servizi gratuiti per progettisti”. Questo video informativo vede come protagonisti Mauro Ferrarini, Senior Editor di Maggioli Editore (Area Architettura, Design, Ingegneria) e l’Arch. Matteo Pontara, responsabile tecnico commerciale di Naturalia-BAU.



Durante il video vengono presentati servizi gratuiti per chi opera nel settore della progettazione dedicati all’analisi prezzi e alla formazione. Vediamo di seguito quali sono queste risorse e come usufruirne.



>> Vuoi rimanere aggiornato su questo progetto? Clicca qui, è gratis

NATURATOOL Pro: prezzi competitivi per decisioni e progetti sostenibili L’analisi prezzi per i materiali naturali è un aspetto fondamentale per i progettisti che intendono realizzare edifici sostenibili e rispettosi dell’ambiente, una corretta valutazione dei costi può influenzare positivamente la qualità e la sostenibilità del progetto. Durante il video, vengono illustrate le diverse tipologie di materiali naturali disponibili, evidenziando i loro vantaggi in termini di performance e impatto ambientale.



NATURATOOL Pro si presenta come uno strumento innovativo e indispensabile per i progettisti. Questo software offre un’analisi dettagliata dei costi delle soluzioni di isolamento realizzate con materie prime rinnovabili, permettendo ai professionisti di avere una visione chiara e completa delle spese necessarie per il loro progetto. L’Arch. Matteo Pontara illustra le funzionalità di NATURATOOL Pro, sottolineando come questo strumento possa semplificare il lavoro dei progettisti fornendo dati accurati e aggiornati.



Una delle caratteristiche più apprezzate di NATURATOOL Pro è la capacità di fornire un’offerta dettagliata e personalizzata per ogni progetto. Questo permette ai progettisti di pianificare con precisione il budget e di scegliere i materiali più adatti alle loro esigenze. Inoltre, Naturalia-BAU offre una consulenza di supporto continua, garantendo ai professionisti l’assistenza necessaria in ogni fase del progetto.

Naturalia-BAU Academy: corsi gratuiti per i professionisti Naturalia-BAU Academy offre corsi multicanale dedicati ai professionisti del settore edilizio. La formazione si concentra su progetti realizzati con materiali innovativi e naturali, promuovendo tecniche avanzate e condividendo esperienze pratiche. Attraverso una combinazione di lezioni online, workshop e seminari, l’Academy fornisce competenze aggiornate e approfondite, supportando professionisti e progettisti nella creazione di edifici sostenibili e di alta qualità.



Con un approccio pratico e interattivo, Naturalia-BAU Academy rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera rimanere al passo con le ultime tendenze e tecnologie nel campo della costruzione ecologica.



Guarda qui il video: