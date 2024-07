La muffa, il nemico invisibile

Quante volte si è sentito pronunciare la parola muffa?

– “anche quest’anno mi è ritornata la muffa”

– “pensavo di aver risolto il problema della muffa”



Con il termine muffa indichiamo varie tipologie di microrganismi facenti parti del “regno dei funghi”. Le muffe sono costituite da filamenti sottili e ramificati denominate Ife, l’insieme di queste formano il micelio, ovvero la parte visibile ad occhio nudo della contaminazione dei supporti murali.



La riproduzione delle muffe avviene normalmente per mezzo di spore , le stesse hanno un ciclo di vita lunghissimo e sono resistenti sia alle basse che alle alte temperature. Le spore, possono rimanere quiescenti (dormienti) per molti anni, risvegliandosi quando le condizioni risultano favorevoli, creando il processo di germinazione, le condizioni variano da specie a specie. Quando parliamo di germinazione della spora stiamo indicando il processo di re-idratazione della cellula, la quale riprende le proprie attività metaboliche, dando seguito alla formazione delle sue Ife. Importante ricordare, che ogni specie fungina ha caratteristiche diverse e pertanto ha bisogno delle condizioni ideali, alcune necessitano di temperature comprese tra i 20° ei 30° gradi, altre invece sopportano temperature decisamente più basse. Tra tutte queste specie e divisioni, possiamo ricordare che esistono anche alcune muffe Idrofile e altre Xerofile, Termofile, Ipertermofile, Barofile, Criofile o Psicrofile ecc… Le muffe idrofile sono muffe che prediligono ambienti umidi o decisamente bagnati con un’attività dell’acqua (Aw) già di 0.75. Le muffe xerofile al contrario invece, prediligono ambienti con una ridottissima quantità d’acqua. La categoria delle termofile e delle ipertermofile , prediligono ambienti aventi temperature maggiori di 60°, preferendo gli 80° ma sono in grado di sopportare anche temperature di 120°, alcune anche 150° come ad esempio il Pyrococcus furiosus. I barofili hanno invece la capacità di resistere a pressioni altissime in un range da 70 atm a più di 1000 atm. Invece la categoria dei criofili o psicrofili sono in grado di vivere in ambienti con temperature da 15° a 0°. Il Ph è un altro elemento di crescita delle muffe, infatti esistono specie quali le acidofile che prediligono ambienti con Ph minore o uguale e 3, alcune specie riescono a vivere anche su Ph=0, a differenza delle alcalofile che vivono in ambienti con Ph superiori pari a 9/10.

Muffe: i rischi per la salute

Le muffe le riconosciamo oltre dal loro aspetto caratteristico che può essere di vari colori, verde, arancione, giallo, marrone, bianco, grigio o nero, anche per il loro aspetto spugnoso e il loro caratteristico odore pungente.



La loro presenza all’interno delle nostre abitazioni oltre che essere poco estetica è alquanto deleteria, per le murature e per tutti gli oggetti che intacca, inoltre è pericolosa per la salute degli abitanti, questo, dato dalle micotossine, che vengono rilasciate dalle spore. Queste micotossine sono le dirette responsabili di congiuntiviti, riniti, asma ecc, tutto questo per l’eccessiva saturazione dell’ambiente misurato in Ppm (parti per milione), rendendo insalubre l’ambiente.



Le tipologie maggiormente responsabili delle manifestazioni allergiche appartengono ai generi Cladosporium, Aspergillus, Fusarium, Trichoderma e Trichocene, i quali possono provocare nausea, astenia e disturbi gastro intestinali.



Pertanto è importante non sottovalutare mai una formazione biologica all’interno delle nostre abitazioni, avvalendosi eventualmente di professionisti del settore, in modo da poter eseguire una corretta rimozione dai supporti, evitando di impiegare prodotti non idonei per la loro tipologia, i quali una volta impiegati se non correttamente, rilasciano i loro residui sui supporti trattati, fungendo successivamente da cibo per le stesse muffe, ecco perché a volte una successiva ri­contaminazione risulta più aggressiva della prima.