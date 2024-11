Miglioramento sismico murature: materiali e tecniche per un corretto approccio all’intervento

I lavori di miglioramento sismico sul costruito esistente, ai sensi del par. 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC2018), prevedono che «la valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme».



Per edifici in muratura portante significa rinforzare l’intera struttura muraria andando a migliorare le resistenze e la qualità della tessitura, con conseguente diversa rigidezza e comportamento dinamico.



Occorre prestare particolare attenzione a estendere l’intervento in modo uniforme sull’intera struttura muraria e non solo in alcune sue parti: le differenti rigidezze che si verrebbero a manifestare nell’assorbimento delle azioni sismiche, dovute all’eccentricità tra il baricentro delle masse e quello delle rigidezze, implicherebbero gravose sollecitazioni torsionali alla struttura, del tutto incompatibili con le sue resistenze.



Miglioramento simico: il parametro ζ E Differentemente dagli interventi puntuali (par. 8.4.1 NTC 2018) per i quali è richiesta una valutazione statica limitata solo all’elemento o sistema strutturale oggetto di riparazione, i lavori di miglioramento sismico devono invece soddisfare un incremento della sicurezza sismica dell’intera struttura, valutata con il parametro ζ E quale rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.



Trattandosi di edifici esistenti, ζ E sarà minore di 1 poiché l’adeguamento alla sicurezza sismica uguale ad un edificio di nuova costruzione può risultare difficile per l’elevata invasività e per l’impatto economico. Le NTC 2018 prevedono diversi livelli di miglioramento sismico in funzione delle destinazioni d’uso: per fare alcuni esempi, ζ E + 0,1 per un edificio di civile abitazione (un incremento del 10% della sicurezza sismica rispetto allo stato di fatto) e ζ E almeno pari a 0,6 per un esistente edificio scolastico (cioè sia resistente almeno al 60% della accelerazione attesa al suolo).

Quali tecnologie utilizzare per rinforzare sismicamente le murature? L’intonaco armato Una delle lavorazioni tradizionali consiste nell’intonaco armato, soluzione ampiamente collaudata nel corso dei decenni e oggi migliorata con l’utilizzo di materiali innovativi e maggiormente compatibili a ridotto impatto massivo. L’intervento è applicabile su superfici già intonacate, mediante la rimozione dell’intonaco esistente e il rifacimento di uno similare con malta di calce ma armato con una rete, generalmente in fibra di vetro (Fig. 1) o basalto.



Le reti della superficie muraria interna ed esterna devono essere collegate mediante connettori trasversali consistenti in barre del medesimo materiale delle reti, altrimenti il sistema non risulta efficace. Si crea così una sorta di “incamiciatura” della muratura, che ne migliora notevolmente le prestazioni meccaniche a compressione e a taglio.



Il rinforzo può essere leggero con un limitato spessore di intonaco (massimo 1,5 cm) secondo la tecnologia FRCM (Fiber Reinforced Cementitius Matrix), oppure con uno spessore più tradizionale di almeno 3 cm secondo la tecnologia CRM (Composite Reinforced Mortars).

Fig. 1_applicazione della rete in fibra di vetro per armare il successivo intonaco applicazione della rete in fibra di vetro per armare il successivo intonaco ©Alessandro Grazzini

La posa di fasce in fibra di acciaio Una variante prevede la posa di fasce in fibra di acciaio disposte a realizzare una maglia in due direzioni, verticale e orizzontale su entrambe le superfici della parete in modo da creare un reticolo “discreto” in sostituzione dell’applicazione di una maglia di rinforzo diffusa (Fig. 2).

Fig.2_Realizzazione di rinforzi con una maglia di fasce in fibra di acciaio. Immagine per gentile concessione dell’Ing. Stefano Agnetti

La stesura dell’intonaco permetterà di rendere invisibili i tessuti posati. Qualora la superficie esterna sia con mattoni a vista, è possibile realizzare una stilatura armata con trefoli di piccolo diametro (Fig. 3) connessi trasversalmente, utile per il rinforzo di strutture murarie snelle o qualora l’intonaco amato non sia possibile per ragioni estetiche.

Fig.3_Stilatura armata ©Alessandro Grazzini

Le iniezioni con coli di malta di calce Un’alternativa all’utilizzo dell’intonaco armato risiede nella tecnica delle iniezioni con coli di malta di calce all’interno della muratura (Fig. 4). La finalità consiste nel riempire i vuoti presenti all’interno di tessiture murarie poco coese, quali muri a sacco. Poiché non tutte le tessiture murarie sono ugualmente iniettabili con la stessa efficacia, è suggeribile testare la tecnica su una limitata superficie abbinando una prova sonica prima e dopo l’intervento.



Se sussiste un netto miglioramento delle velocità soniche dopo l’applicazione delle iniezioni, si avrà garanzia che i coli siano riusciti a riempire i vuoti e ridare continuità alla sezione resistente della muratura. Il progettista dovrà prestare molta attenzione a verificare che il coefficiente moltiplicativo previsto nella tabella C8.5.II della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 per l’utilizzo delle iniezioni sia effettivamente raggiungibile ed applicabile, in funzione della reale efficacia della tecnica nei confronti della tessitura muraria.



Le tecniche possono eventualmente essere applicate anche contemporaneamente, qualora la qualità della tessitura muraria sia scadente e gravemente compromessa. Ad esse è possibile associare anche l’inserimento di diatoni artificiali, meglio se di natura metallica, per migliorare la resistenza a taglio e pressoflessione nel piano delle pareti murarie.

Fig.4_Iniezioni di miscele leganti. Immagine per gentile concessione dell’Ing. Stefano Agnetti

Quale materiale di rinforzo scegliere? Un ulteriore punto di riflessione riguarda la scelta del materiale di rinforzo. «[…] Questi interventi sono mirati sia al risanamento ed alla riparazione di murature deteriorate e danneggiate, sia al miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura; la soluzione tecnica da applicare andrà valutata anche in base alla tipologia e alla qualità della muratura. Gli interventi dovranno utilizzare materiali con caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche analoghe e, comunque, il più possibile compatibili con quelle dei materiali in opera. L’intervento deve mirare a far recuperare alla parete una resistenza sostanzialmente uniforme e una continuità nella rigidezza, anche realizzando gli opportuni ammorsamenti, qualora mancanti. […]» (D.P.C.M. 09/02/2011 – Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale).

