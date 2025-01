Il MASE avvia i primi punti operativi per la diffusione delle CER

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), in collaborazione con la RENAEL (Rete Nazionale delle Agenzie per l’Energia Locali), ha lanciato un’iniziativa di grande rilevanza: l’apertura dei primi One Stop Shop (OSS) sul territorio nazionale.



Questi punti operativi, aperti al pubblico, sono pensati per supportare e sensibilizzare le comunità locali sulle energie rinnovabili e sulla riqualificazione energetica, con un focus specifico sullo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Obiettivi e benefici dell’iniziativa L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere un nuovo modello energetico più sostenibile ed efficiente, basato sulle CER. Grazie alla collaborazione tra MASE e RENAEL, il progetto intende integrare il lavoro già avviato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dal Ministero stesso. Le CER rappresentano un modello innovativo, in cui cittadini, imprese e amministrazioni locali si uniscono per produrre e condividere energia da fonti rinnovabili.



Per incentivare ulteriormente la diffusione delle CER, il governo ha introdotto una tariffa incentivante per l’energia prodotta e autoconsumata. Inoltre, nei comuni con meno di cinquemila abitanti, è previsto un contributo a fondo perduto finanziato attraverso le risorse del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Seguici anche sul nostro nuovo Canale Telegram! Iscriviti qui!

Cosa sono gli One Stop Shop (OSS)? Gli One Stop Shop, letteralmente tradotti come “sportelli unici”, rappresentano un servizio centralizzato in grado di fornire ai cittadini e alle imprese informazioni e assistenza in un unico punto di accesso. L’idea alla base di questi punti operativi è quella di semplificare l’intero processo burocratico e informativo, riducendo il numero di interlocutori e le difficoltà operative per chi vuole investire nelle energie rinnovabili o intraprendere interventi di riqualificazione energetica.

Il concetto di One Stop Shop è già utilizzato a livello europeo, specialmente nell’ambito dei progetti finanziati dall’Unione Europea. Gli OSS europei fungono da punto di contatto unico per chi desidera partecipare ai bandi comunitari, offrendo supporto nelle varie fasi: dalla presentazione della domanda fino alla gestione amministrativa dei progetti finanziati.



L’implementazione degli OSS nazionali, promossi dal MASE, si ispira a questo modello europeo, con l’obiettivo di: semplificare l’accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari, ridurre la complessità burocratica e favorire la nascita di nuove collaborazioni tra enti pubblici e privati.

MASE e RENAEL insieme Il progetto nasce dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con RENAEL.



Secondo il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, questo progetto potrà dare una forte spinta alla diffusione delle CER, rendendole un modello vincente di produzione e condivisione dell’energia. Piergabriele Andreoli, Presidente di RENAEL, ha sottolineato come il progetto collochi l’Italia in una posizione di avanguardia in Europa, favorendo il dialogo tra le grandi policy nazionali e le attività locali.



RENAEL è la rete nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, attiva dal 1999, che supporta la Pubblica Amministrazione nei processi di sicurezza energetica e ambientale, promuovendo transizione energetica, rinnovabili e mobilità sostenibile, favorendo la collaborazione tra soggetti pubblici e privati tramite scambio di esperienze e buone pratiche.