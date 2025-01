Manovra 2025: le novità in edilizia su riduzione cuneo fiscale, fringe benefits e premi di risultato

In vigore dal 1° gennaio 2025 la Manovra approvata con Legge 30 dicembre 2024 n. 207 dedica particolare attenzione al tema della riduzione del cuneo fiscale, da intendersi come l’impatto di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori dipendenti.



Nell’ottica di colmare il vuoto lasciato dal tramonto, il 31 dicembre 2024, della misura di riduzione dei contributi Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, pari al 6 – 7%, la Legge numero 207/2024 contempla un nuovo bonus IRPEF e una detrazione aggiuntiva, rispettivamente destinati a quanti totalizzano redditi non superiori a 20 mila e a 40 mila euro.



Vengono inoltre previste per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 le misure di detassazione maggiorata per i fringe benefits e l’aliquota al 5% per i premi di risultato.



Analizziamo le novità in dettaglio.



La Legge numero 207/2024, articolo 1, comma 6, contempla una detrazione aggiuntiva dell’IRPEF lorda per quanti sono titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, eccezion fatta per pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati di cui al citato comma 2, lettera a), in possesso di un reddito complessivo superiore a 20 mila euro, come tali esclusi dal bonus aggiuntivo contemplato dal precedente articolo 1, comma 4 della Manovra. L’ulteriore detrazione , rapportato al periodo di lavoro del beneficiario, è pari a:

Fringe benefits: soglia di detassazione maggiorata fino al 2027

L’articolo 51, comma 3, del TUIR dispone che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti (retribuzione in natura o fringe benefits) se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta ad euro 258,23.



Se il descritto valore eccede la soglia di 258,23 euro lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

L’articolo 1, comma 390, Legge numero 207/2024 introduce una soglia di detassazione maggiorata pari a 1.000,00 euro (in deroga a quella ordinaria di 258,23 euro) eccezionalmente operativa per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.



In particolare, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro:

il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.

La soglia di detassazione passa da 1.000,00 a 2.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, considerati fiscalmente a carico (tali si intendono i figli con un reddito personale, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).



Per poter beneficiare della detassazione con soglia maggiorata a 2.000,00 euro il dipendente è tenuto a presentare un’apposita dichiarazione al datore di lavoro dove riporta il codice fiscale dei figli.