Il manifesto dell’openBIM come punto di partenza verso un futuro più integrato

L’idea di un Manifesto dell’openBIM nasce il 4 ottobre 2023, in occasione della prima riunione del tavolo interassociativo IBIMI-AIST. Questo incontro ha infatti gettato le basi per un dialogo essenziale sulla promozione dell’interoperabilità e dell’integrazione nel settore BIM.



L’iniziativa è nata a valle del protocollo di intesa tra IBIMI ed AIST. Assieme a Gianni La Cagnina abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento giusto per unire le forze delle due associazioni con l’obiettivo comune di rendere più competitivo l’intero comparto.



Le sfide da vincere e il documento condiviso Sin dalle prime fasi di discussione, sono emerse sfide condivise, tra cui la necessità di standard più rigorosi, la richiesta di una formazione mirata per gli utenti finali e una scarsa integrazione tra gli strumenti.



In quanto capitolo italiano di buildingSMART International, abbiamo ritenuto utile partire da un quadro già consolidato come base per la successiva discussione. Per questo abbiamo redatto un documento di indirizzo tecnico-scientifico ispirato agli standard sviluppati da buildingSMART, organizzazione leader nel promuovere l’interoperabilità nel settore dell’edilizia a livello globale.



La condivisione di questo documento ha fornito un terreno comune su cui abbiamo potuto confrontarci e iniziare a lavorare all’individuazione di una strategia compartecipata.

La prima milestone e la nascita del Manifesto dell’openBIM La prima milestone di questo percorso è stata quindi l’elaborazione di un manifesto che sancisse l’impegno di tutti i partecipanti verso un futuro in cui l’interoperabilità, l’integrazione e la collaborazione sono i pilastri su cui si basa l’innovazione nel settore dell’edilizia.



È nato così il “Manifesto dell’openBIM” primo risultato tangibile di questa iniziativa che, sottoscritto originariamente da 16 software house e diffuso il 5 febbraio 2024, sta già facendo registrare ulteriori adesioni.



Tuttavia, il Manifesto rappresenta solo l’inizio di un progetto più ampio, il cui obiettivo è quello di creare un mercato non solo interconnesso, ma interconnesso in modo bidirezionale, dove le software house offrono soluzioni, ma ricevono anche input diretti dai professionisti del settore per sviluppare soluzioni veramente adatte alle esigenze degli utenti.



La nuova struttura interna di IBIMI Per dare concretezza a questa visione, abbiamo ottimizzato la struttura interna di IBIMI in modo da renderla più performante nell’affrontare le problematiche della digitalizzazione in maniera collaborativa.



Accanto al Comitato Tecnico Scientifico (organo di carattere strategico) stiamo costituendo la Commissione Software e Innovazione che, capitalizzando l’esperienza con AIST, andrà a fare da raccordo tra il livello strategico del Comitato Tecnico Scientifico ed i Gruppi di Lavoro che operativamente portano avanti i singoli progetti, definendo priorità, individuando sfide chiave e pianificando attività future.



Il ruolo chiave della Commissione sarà dunque quello di fornire una guida per le prossime attività di sviluppo di standard e soluzioni aperte. Affinché le indicazioni che ne scaturiranno siano pertinenti, accettate e adottate dall’intero settore, il coinvolgimento di una vasta a variegata platea di stakeholder nella Commissione stessa è essenziale.



L’augurio è quello di avviare un percorso concreto e tangibile che porti a risultati significativi nel breve e lungo termine.