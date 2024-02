Isolamento a cappotto facciavista: come funziona il sistema ISOVISTA®

L’isolamento termico nelle costruzioni svolge un ruolo fondamentale nell’aumentare l’efficienza energetica e nel ridurre i problemi connessi alla dispersione del calore, all’umidità e alla formazione di muffe o simili che vanno a danneggiare le costruzioni e all’eliminazione dei punti freddi che causano danni strutturali.



Isolare significa anche investire poiché riduce i costi energetici nel corso degli anni. Sebbene l’installazione di materiali isolanti possa comportare un costo iniziale, i risparmi energetici ottenuti nel tempo compensano ampiamente tale investimento.



Un buon isolamento migliora, quindi, non solo la qualità della costruzione ma anche il comfort abitativo e la qualità dell’aria interna. Un ambiente ben isolato è un ambiente salubre.



Foto 1_Isovista è una soluzione innovativa frutto di uno studio attento che unisce bellezza e funzionalità

Continuità per garantire efficienza ed efficacia ISOVISTA è il primo sistema che utilizza mattoni in argilla faccia vista applicati su pannelli isolanti pensati e creati su misura per ogni progetto.

È una soluzione innovativa frutto di uno studio attento che unisce bellezza e funzionalità.



Alcune peculiarità garantiscono flessibilità e applicabilità di questo sistema come la battentatura. Grazie all’incastro a pettine dei diversi moduli si riesce a garantire la continuità della superficie dell’isolamento eliminando i ponti termici.



Il ponte termico, infatti, è una zona dell’involucro di una struttura in cui si manifesta una certa discontinuità nell’isolamento. Solitamente si verifica in corrispondenza di travi e pilastri di cemento. Questo può provocare zone con temperature non desiderate e aumentare la probabilità di condensazione interna. Mantenere una superficie isolante continua riduce significativamente questi rischi, garantendo un isolamento uniforme e coeso. Una componente chiave nella progettazione dell’isolamento, un passo fondamentale verso la creazione di edifici efficienti.

Foto 2_Il pannello ISOVISTA® è realizzato con uno strato di isolante perfettamente unito con dei listelli facciavista in argilla, grazie al design della battentatura perimetrale permette una totale eliminazione dei ponti termici e un isolamento perfetto

Flessibilità rivolta alla funzionalità e all’estetica Il pannello ISOVISTA viene creato su misura. Esperti progettisti sono impegnati nella progettazione del pannello in base alla parete in cui andranno applicati, sia essa interna che esterna. I pannelli prefabbricati, facili da applicare, potranno quindi avere diverse misure in modo da inserirsi perfettamente nella parete garantendo continuità ed eliminando i possibili punti critici che avrebbero portato probabili conseguenze negative come la creazione di ponti termici. Angoli, marcapiani, architravi, semiarchi, cornici sottotetto, sono alcune delle possibilità di rivestimento che ISOVISTA rende possibile.



Per ogni casa, edificio, parete o applicazione è possibile definire e risolvere a monte le difficoltà tecniche. Questo garantisce il successo dell’installazione fin dalla prima sua ideazione, qualunque siano le peculiarità architettoniche del progetto.

Foto 3_Angoli, marcapiani, architravi, semiarchi, cornici sottotetto, sono alcune delle possibilità di rivestimento che ISOVISTA rende possibile

L’idea dei mattoni uniti al pannello Unire la funzionalità e la necessità di un buon isolamento all’estetica del mattone faccia vista è stata un’innovazione che ha creato un nuovo punto di partenza nel mondo dell’edilizia.

Il pannello ISOVISTA infatti risponde all’esigenza tecnica e funzionale delle pareti e crea anche un’opportunità di estetica. Infatti è il primo sistema di rivestimento a cappotto su misura con mattoni faccia vista, nato dall’unione tra un pannello isolante in EPS e listelli in argilla. Coniuga in un’unica soluzione l’isolamento a cappotto e il fascino del mattone adatto per nuove costruzioni, ristrutturazioni, esterni ed interni.



Il pannello ISOVISTA è semplice e veloce anche nell’applicazione e al tempo stesso è tecnicamente perfetto.

