Zavorre per fotovoltaico: le novità di Sun Ballast alla fiera Intersolar 2024

Il settore fotovoltaico rappresenta oggi un elemento centrale della transizione energetica, grazie ai significativi progressi tecnologici raggiunti negli ultimi anni, sia in termini di efficienza sia di diffusione degli impianti fotovoltaici.



Anche Sun Ballast, azienda leader nel settore delle strutture per pannelli FV su tetti piani, ha registrato una notevole crescita. L’azienda offre soluzioni innovative a progettisti, installatori e distributori a livello globale, sempre in linea con le esigenze concrete del mercato.



Alla prossima edizione di Intersolar saranno presentate tutte le novità per il 2024, incluse le nuove strutture per grandi pannelli fotovoltaici.



Vediamo di seguito qualche anticipazione.



Zavorre per fotovoltaico: oltre 40 modelli per pannelli di ogni dimensione Dal 2012 ad oggi, Sun Ballast ha progettato e sviluppato oltre 40 modelli di zavorra per fotovoltaico, concentrandosi su semplicità, qualità costruttiva e rapidità di installazione.



Il dialogo continuo con gli operatori del settore è stato fondamentale per l’Ufficio tecnico, permettendo lo sviluppo di soluzioni pratiche e funzionali, allineate con i principali trend di mercato e le specifiche tecniche dei pannelli di ultima generazione.



Le più recenti strutture della gamma Sun Ballast sono state progettate specificamente per i grandi moduli fotovoltaici, la cui diffusione è in aumento e che possono presentare difficoltà durante l’installazione.



I modelli No-Flex, Mono-XL e il nuovo Industrial-XL sono stati creati per offrire sistemi di supporto semplici, robusti e sicuri per i pannelli di dimensioni maggiori, facilitando le operazioni di installazione sia in landscape, sia in portrait.