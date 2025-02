Infortuni e malattie professionali: il primo bilancio 2024 secondo i dati Inail

L’ultimo numero del periodico Dati Inail (scaricabile a fine articolo) presenta il primo bilancio provvisorio sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi al 2024.



La pubblicazione della Consulenza statistico attuariale (CSA) dell’Inail evidenzia trend significativi, tra cui il calo degli infortuni in occasione di lavoro, l’aumento degli incidenti in itinere e il forte incremento delle denunce di malattie professionali. Inoltre, si analizzano gli effetti dell’estensione della tutela assicurativa agli studenti e le difficoltà nel confronto con i dati europei.



Analizziamo di seguito alcuni dei dati più rilevanti, riportati nel documento Inail, aggiornato a gennaio 2025.



>> Vorresti ricevere news come questa? Clicca qui, è gratis

Nel 2024, il numero di infortuni mortali denunciati (escludendo gli studenti) è aumentato, passando da 1.029 nel 2023 a 1.077 nel 2024 (+4,7%). L’incremento è dovuto principalmente alla crescita dei decessi in itinere (+17,2%), mentre gli infortuni mortali in occasione di lavoro registrano un lieve aumento (+0,9%). Gli incidenti plurimi continuano a rappresentare una tragica costante: nel decennio 2015-2024 si sono verificati 160 incidenti plurimi , con un totale di 429 vittime .

Difficoltà nel confronto con i dati europei

A livello europeo, i dati Eurostat mostrano un incremento degli infortuni sul lavoro nel 2022 (+3,0% rispetto al 2021) e una lieve riduzione dei casi mortali (-1,8%).



Tuttavia, il confronto tra i vari Paesi è reso complesso dalla disomogeneità dei sistemi di rilevazione.



Secondo i tassi standardizzati di incidenza infortunistica, l’Italia registra valori inferiori alla media UE per gli infortuni mortali (0,87 decessi ogni 100.000 occupati contro 1,26 della media UE) e per gli infortuni non mortali (968 contro 1.342 per 100.000 occupati).