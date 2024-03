Garage Europa a Mestre: soluzioni CAME per ridurre la manutenzione ordinaria e straordinaria

A 10 minuti dal centro di Venezia, a Mestre, sorge uno dei principali parcheggi al coperto della terraferma, Garage Europa, che può ospitare oltre 300 vetture disposte su sei piani sopraelevati.



Per i cittadini di Venezia e i tanti pendolari è un punto di riferimento e garanzia di sicurezza, comodità e semplicità di utilizzo: per questo, CAME, multinazionale Made in Italy leader a livello mondiale nel settore delle soluzioni integrate pensate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali, ne ha rinnovato l’impianto con un nuovo sistema altamente innovativo, più performante e tecnologico, al fine di ridurre al massimo la manutenzione ordinaria e straordinaria.



Vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta.



Il sistema SPK e il software Lince L’azienda trevigiana ha seguito i lavori dalla fase progettuale alla messa a terra, mettendo a disposizione della struttura tutto il know-how del suo team Progetto Spazi, realizzando un impianto, composto dal sistema SPK e dal software Lince, in grado di collegare tutti i sistemi di integrazione e gestione dei servizi: come la prenotazione da remoto, l’adozione di nuovi dispositivi di controllo dei varchi di accesso al sito nella massima sicurezza, le unità di entrata e uscita, le casse automatiche e manuali.



A questo si aggiungono le telecamere per la lettura delle targhe, i posti esterni citofonici con lettore badge per abbonati e pedoni, il QR Code, il sistema interfonico integrato, la segnaletica di comunicazione dei posti liberi.

Zero KM Service, l’esclusivo sistema di gestione del servizio di manutenzione Fiore all’occhiello di CAME SPK è Zero KM Service, l’esclusivo sistema di gestione del servizio di manutenzione, che si basa su un nuovo design hardware progettato con componenti interni modulari e facilmente intercambiabili, che possono essere sostituiti in maniera rapida e autonoma anche da parte del personale del parcheggio.



Uno smart software rivoluzionario che informa e guida lo staff in tempo reale, garantendo autonomia durante gli interventi sia preventivi che correttivi, e che guida gli operatori nella riconfigurazione e ripristino dell’impianto in tempo reale. Un impianto, quindi, in grado di gestire l’alto flusso di auto giornaliero degli utenti abituali e abbonati, ma anche di quelli occasionali, che possono così lasciare l’auto al sicuro e al coperto sulla terraferma, per poi raggiungere comodamente il centro di Venezia con i mezzi pubblici.

Soluzioni su misura altamente tecnologiche “Il team Progetto Spazi ha fornito a Garage Europa una soluzione su misura attraverso un sistema altamente tecnologico capace di garantire una continuità operativa senza precedenti e la migliore esperienza di utilizzo della struttura per gli utenti – commenta Paolo Marini, Direttore Generale di CAME Italia – La squadra ha saputo rispondere in maniera puntuale e precisa ai bisogni specifici di Garage Europa fornendo supporto, consulenza e l’esperienza ultra-cinquantennale di CAME: un approccio business-oriented che ci ha visto protagonisti anche in altri progetti come l’Ospedale Negrar a Verona e il complesso edilizio Aldo Moro dell’Università degli Studi di Torino”.