Cantieri edili più esposti a furti e atti vandalici con l’incremento delle ore di buio

Con il cambio di stagione, e il conseguente arrivo dell’ora solare, i cantieri edili sono esposti a un rischio di furti più elevato: a rilevarlo è l’Indagine sulla Criminalità nelle Costruzioni 2024 condotta da BauWatch, secondo cui oltre il 50% degli intervistati ha affermato che, in questo periodo dell’anno, la frequenza di furti e atti vandalici è maggiore.



Due sono i fattori principali che spiegano il fenomeno: da un lato la minore visibilità notturna che consente ai malintenzionati di avere più tempo per pianificare azioni mirate e precise, dall’altro il ridotto numero di lavoratori presenti nei siti di costruzione che, essendo meno sorvegliati, diventano una più facile preda per i criminali.

Furti cantieri edili: sempre più sofisticati Dalla ricerca emerge inoltre che, in concomitanza dei mesi autunnali ed invernali, non solo aumenta la frequenza dei furti nei cantieri ma anche la loro complessità. Se il 15% dei lavoratori intervistati afferma che i furti sono diventati “molto più sofisticati” rispetto agli anni precedenti, il 47% ritiene che il livello di sofisticazione di questi reati sia leggermente aumentato nei mesi autunnali e invernali, confermando la tendenza dei malviventi ad approfittare della vulnerabilità dei siti nei mesi più bui per mettere a segno colpi sapientemente architettati.



L’incremento della criminalità segnalato dal report ha messo in evidenza la necessità per le imprese edili di dotarsi di misure di sicurezza altamente efficaci, in grado di affrontare i maggiori rischi del periodo invernale. Tra i sistemi più utilizzati, il 39% dei lavoratori ha citato le recinzioni perimetrali, il 34% gli allarmi mentre il 30% l’affissione di cartelli dissuasivi. Tuttavia, queste soluzioni, pur essendo utili, non si sono rivelate infallibili di fronte al crescente livello di organizzazione dei criminali

Furti cantieri edili: come difendersi Spiega Laura Casparrini, Direttore Generale di BauWatch Italia “Con le notti più lunghe che offrono ai ladri maggiori opportunità, è diventato infatti fondamentale garantire che i cantieri siano dotati delle più avanzate tecnologie di sicurezza. Per questo motivo, invitiamo tutte le aziende a rivedere i propri protocolli per mettersi nella condizione di affrontare questi mesi critici, mettendo al sicuro i propri asset. A questo proposito, i sistemi di monitoraggio in tempo reale, basati su intelligenza artificiale, di BauWatch rappresentano una soluzione completa, in grado di rilevare attività sospette e fornire capacità di risposta rapida. In particolare – continua Casparrini – le soluzioni GreenLight e Solar sono dotate di telecamere che hanno un doppio vantaggio: preventivo, perché dissuadono i ladri dall’entrare in cantiere, e reattivo, perché sono collegate a una centrale d’allarme che si attiva immediatamente in caso di intrusione. Entrando nello specifico della tecnologia GreenLight, il deterrente luminoso segnala che il sito è costantemente sorvegliato, scoraggiando i criminali ancor prima che agiscano.”

Alla luce della crescente complessità e delle dimensioni dei progetti edilizi moderni, oggi investire in una maggiore sicurezza dei cantieri è diventato chiave non solo per la protezione delle risorse, ma anche per evitare costosi ritardi nei progetti, cali di produttività, nonché danni alla reputazione delle imprese.