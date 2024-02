Strade, ponti e viadotti: istituito il fondo investimenti stradali per i piccoli Comuni

l Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito un fondo speciale, denominato “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” allo scopo di intervenire per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti. Con un finanziamento di 18 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024 e 12 milioni di euro nel 2025, questo fondo mira a realizzare interventi di messa in sicurezza e manutenzione su strade comunali, con un importo non superiore a 150 mila euro per ciascun intervento.



Le risorse sono ripartite tra ambiti territoriali regionali e delle province autonome in relazione alla media semplice della numerosità e della popolazione dei Comuni.



Vediamo meglio nel dettaglio chi può utilizzare le risorse e come fare richiesta.



Fondo investimenti stradali: i destinatari delle risorse Possono presentare istanza i Comuni con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021.



Ciascun Comune può presentare un’unica istanza di accesso al Fondo.



Inoltre, le risorse relative all’anno 2023 sono prioritariamente assegnate ai Comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Come ottenere le risorse Le istanze dovranno essere presentate seguendo le modalità e i criteri indicati dal decreto ministeriale n. 6/2024.



Queste dovranno specificare gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, identificati tramite il codice unico di progetto, l’importo degli interventi, il contributo richiesto, il livello di progettazione approvato, l’impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di concessione del finanziamento, gli estremi del conto di tesoreria, eventuali forme di cofinanziamento.



Prossimamente, sarà pubblicato un apposito Avviso Pubblico che indicherà il link di accesso alla piattaforma digitale per la presentazione delle istanze.



Sono automaticamente escluse le istanze: pervenute oltre i termini prescritti;

incomplete o non conformi;

presentate secondo modalità diverse da quelle definite dal decreto ministeriale;

aventi ad oggetto uno o più interventi che risultino parzialmente privi di copertura finanziaria.