FER 2: approvate le regole operative e il primo bando

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente approvato, con decreto direttoriale, le Regole Operative relative al Decreto FER 2. Queste regole stabiliscono le modalità di partecipazione alle procedure competitive per accedere agli incentivi destinati agli impianti a fonti rinnovabili innovative o caratterizzati da elevati costi di generazione.



L’obiettivo è favorire tecnologie avanzate con un impatto ambientale e territoriale ridotto.



Vediamo allora nel dettaglio le principali indicazioni contenute nel bando e nelle regole operative, pubblicate sul sito del GSE.



Il Decreto FER 2 è un provvedimento fondamentale per promuovere l’uso di energie rinnovabili . Esso si rivolge ad impianti con caratteristiche di innovazione e sostenibilità, incentivando fonti come biogas, biomasse, solare termodinamico e geotermia avanzata. Il Decreto FER 2 ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che consentano il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. Le disposizioni del decreto hanno validità fino al 31 dicembre 2028 .

Cosa disciplinano le regole operative

Le Regole Operative coprono in dettaglio vari aspetti cruciali per gli operatori interessati a partecipare alle procedure competitive e forniscono istruzioni precise per l’accesso agli incentivi, disciplinando anche il mantenimento delle agevolazioni concesse.



Tra le informazioni fornite, si evidenziano: