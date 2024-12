Ecomate: il software per la gestione integrata dei criteri ESG

Nel contesto attuale, la sostenibilità non è più solo una scelta etica, ma un requisito strategico per le aziende di ogni settore. Le normative europee sempre più stringenti e l’attenzione crescente da parte di investitori e consumatori verso i criteri ESG (Environmental, Social, Governance) stanno trasformando profondamente il modo di fare impresa. In questo scenario, le aziende necessitano di strumenti efficaci per misurare, migliorare e comunicare le proprie performance di sostenibilità.



Ecomate, la soluzione Software di Maggioli Editore, si pone come strumento ideale per affrontare queste sfide nella tua azienda o in quella di cui sei consulente. Una suite intuitiva e completa per analizzare, monitorare, migliorare e integrare i criteri ESG nella gestione aziendale. Vediamo meglio come funziona.

Caratteristiche principali di Ecomate Valutazione guidata dei dati aziendali : attraverso un percorso intuitivo, Ecomate consente alle aziende di valutare le proprie performance di sostenibilità, verificando l’allineamento con oltre 700 normative europee e generando report dettagliati su come migliorare le proprie prestazioni.

: attraverso un percorso intuitivo, Ecomate consente alle aziende di valutare le proprie performance di sostenibilità, verificando l’allineamento con oltre 700 normative europee e generando report dettagliati su come migliorare le proprie prestazioni. Accessibilità e flessibilità : essendo una soluzione SaaS (Software as a Service), Ecomate è accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, senza necessità di installazioni locali.

: essendo una soluzione SaaS (Software as a Service), Ecomate è accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, senza necessità di installazioni locali. Benchmarking europeo : il software utilizza benchmark specifici per le aziende europee, rendendo le valutazioni più precise e pertinenti rispetto ad altre soluzioni che adottano parametri più generici.

: il software utilizza benchmark specifici per le aziende europee, rendendo le valutazioni più precise e pertinenti rispetto ad altre soluzioni che adottano parametri più generici. Standard ESG aperti : Ecomate si basa su standard ESG aperti, non influenzati da multinazionali o istituzioni proprietarie, garantendo trasparenza e indipendenza nelle valutazioni.

: Ecomate si basa su standard ESG aperti, non influenzati da multinazionali o istituzioni proprietarie, garantendo trasparenza e indipendenza nelle valutazioni. Privacy e conformità normativa: la piattaforma assicura che i dati degli utenti siano protetti e gestiti in conformità con le normative europee sulla privacy, senza accessi da piattaforme extraeuropee.

Cosa si può fare con Ecomate: i 3 moduli disponibili Vediamo cosa si può fare nello specifico con i tre moduli di Ecomate: Modulo RATING : le imprese possono ottenere un Rating ESG in poche ore verificando il proprio allineamento su oltre 700 normative europee e generando una ricca e dettagliata reportistica personalizzata su come intervenire per migliorare le prestazioni di sostenibilità, facilitando l’accesso a nuovi investitori, l’aumento delle vendite, l’evitamento di sanzioni e il miglioramento del posizionamento nelle gare d’appalto.

: le imprese possono verificando il proprio allineamento su oltre 700 normative europee e generando una ricca e dettagliata reportistica personalizzata su come intervenire per migliorare le prestazioni di sostenibilità, facilitando l’accesso a nuovi investitori, l’aumento delle vendite, l’evitamento di sanzioni e il miglioramento del posizionamento nelle gare d’appalto. Modulo REPORTING : genera il report di sostenibilità conforme agli ultimi standard europei di rendicontazione. Dopo l’analisi della mappatura della materialità e dello stakeholder-engagement verrai guidato nella compilazione delle schede di rendicontazione.

: conforme agli ultimi standard europei di rendicontazione. Dopo l’analisi della mappatura della materialità e dello stakeholder-engagement verrai guidato nella compilazione delle schede di rendicontazione. Modulo MONITOR: con un unico strumento, si possono importare le Partite IVA delle imprese da monitorare. Se queste sono già presenti nel sistema, è possibile visualizzare istantaneamente le loro prestazioni ESG, altrimenti è possibile invitarle a compilare il questionario di valutazione.

Ecomate, vantaggi per le aziende Economici : miglioramento delle vendite e attrazione di nuovi investitori grazie a un rating di sostenibilità elevato.

: miglioramento delle vendite e attrazione di nuovi investitori grazie a un rating di sostenibilità elevato. Ecologici : riduzione delle emissioni e miglioramento dell’impatto ambientale.

: riduzione delle emissioni e miglioramento dell’impatto ambientale. Reputazionali : miglioramento del welfare aziendale e accrescimento del prestigio del brand.

: miglioramento del welfare aziendale e accrescimento del prestigio del brand. Finanziari: accesso facilitato a fondi europei grazie all’anticipazione delle normative EU 2030-2050 sulla sostenibilità aziendale. Ecomate rappresenta una soluzione completa per le aziende che desiderano intraprendere un percorso di sostenibilità, offrendo strumenti efficaci per la valutazione, il miglioramento e la rendicontazione delle proprie performance ESG >> richiedi qui una demo gratuita!

