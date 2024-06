EasyWest di Sun Ballast: la nuova generazione di zavorre Est-Ovest

Robusto, versatile e ultra-leggero: il nuovo sistema EasyWest è stato sviluppato per combinare in una sola soluzione tutti i vantaggi delle configurazioni Est-Ovest con quelli delle zavorre per fotovoltaico Sun Ballast, introducendo significative innovazioni nel settore delle strutture per impianti fotovoltaici su tetti piani.



Composto semplicemente da due zavorre e due graffe, EasyWest conserva tutte le caratteristiche che hanno reso le zavorre in cemento Sun Ballast un punto di riferimento, offrendo agli operatori del settore una soluzione non solo semplice e rapida, ma anche estremamente adattabile, affidabile e conveniente.



Zavorre robuste e maneggevoli Adottando la configurazione a griglia dei sistemi Connect e Industrial-XL, le nuove zavorre EasyWest permettono di collegare tutti i moduli in un unico reticolo: su ogni zavorra vengono fissati due diversi pannelli, aumentando la stabilità complessiva dell’installazione, massimizzando la resistenza al vento e riducendo al contempo tempi e costi di installazione.



La struttura a griglia consente inoltre di minimizzare il peso delle strutture: con un carico al metro quadro inferiore ai 20 Kg/mq, EasyWest è infatti un sistema estremamente leggero e maneggevole, capace non solo di semplificare le fasi di posa e movimentazione, ma anche di ottimizzare i costi di trasporto.



Grazie al doppio orientamento e all’inclinazione di 10°, la produttività degli impianti fotovoltaici è elevata e costante durante tutto il giorno e il posizionamento dei moduli in file contrapposte consente di sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile sulle coperture degli edifici.