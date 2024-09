Le stazioni appaltanti possono consultare il DURC sul Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è indispensabile per le imprese che partecipano a gare d’appalto e per le stazioni appaltanti, poiché attesta la regolarità contributiva e previdenziale di un operatore economico.



Con l’introduzione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) 2.0, grazie alla collaborazione con l’INPS e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, il DURC è stato reso interoperabile, portando importanti innovazioni per tutti gli attori coinvolti.



In questo articolo, ci concentreremo sulle novità principali e sull’impatto che avranno sul mondo degli appalti pubblici.



DURC interoperabile con il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico 2.0 Una delle novità più rilevanti introdotte con l’aggiornamento del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico è l’interoperabilità del DURC con il sistema digitale FVOE 2.0 attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Questo aggiornamento consente alle stazioni appaltanti di consultare automaticamente il DURC, emesso in corso di validità, direttamente all’interno del fascicolo dell’operatore economico.



Come previsto dall’articolo 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti), le stazioni appaltanti possono ora verificare l’assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva, uno dei requisiti fondamentali per l’affidamento di contratti pubblici.



Il DURC viene inserito automaticamente nel fascicolo virtuale nel momento in cui l’impresa rilascia alla stazione appaltante l’autorizzazione all’accesso ai propri documenti.

Verifica DURC solo quando necessario È fondamentale sottolineare che la regolarità contributiva, certificata dal DURC, è un requisito molto volatile, soggetto a variazioni rapide in base alla situazione contributiva dell’impresa. Per questo motivo, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione precisa che le stazioni appaltanti sono invitate a richiedere il controllo della validità del DURC solo quando se ne manifesta l’effettiva esigenza.



Attualmente, non è possibile richiedere l’emissione del DURC per operatori economici che ne risultino sprovvisti. Tuttavia, l’ANAC sta lavorando per raggiungere un accordo con gli enti previdenziali, affinché si possa superare questa limitazione nel prossimo futuro.

FVOE 2.0 in vigore dal 1°gennaio 2024 La Delibera ANAC n. 262/2023 disciplina il funzionamento del FVOE, stabilendo che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possano acquisire documenti necessari alla verifica dei requisiti generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.



Gli operatori economici possono inserire e aggiornare i propri documenti all’interno del sistema, creando una sorta di repository utile per la partecipazione a future gare.



Inoltre, la versione 2 del FVOE, in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, introduce importanti innovazioni come la dismissione del PassOE, sostituito da un nuovo meccanismo di accesso ai documenti basato su richiesta e approvazione tra stazione appaltante e operatore economico.

Sicurezza e accesso al FVOE 2.0 L’accesso al FVOE 2.0 avviene esclusivamente tramite dispositivi di identità digitale di livello LoA3, come SPID di secondo livello, CIE (Carta di Identità Elettronica), eIDAS o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).



Per gli operatori esteri che non possiedono un codice fiscale italiano, è prevista l’autenticazione tramite due fattori (2FA), garantendo così un elevato livello di sicurezza per la gestione delle informazioni sensibili.



Per le stazioni appaltanti che utilizzano una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) sono disponibili ulteriori strumenti di identità digitale, sempre di livello LoA3.

Nuovi documenti per la verifica dei requisiti Oltre al DURC, ANAC dà notizia che saranno introdotti nuovi tipi di documenti per la verifica dei requisiti nelle gare d’appalto, tra cui: verifica dei carichi fiscali non definitivamente accertati da parte dell’Agenzia delle Entrate;

da parte dell’Agenzia delle Entrate; comunicazione al Ministero del Lavoro del prospetto informativo sui disabili e della relazione sulla parità di genere. Questi documenti, come il DURC, saranno accessibili e gestibili tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, facilitando ulteriormente il processo di verifica delle imprese da parte delle stazioni appaltanti.

