Domanda patente a crediti cantieri: dall’INL istruzioni per superare le criticità informatiche

Con l’entrata in vigore della patente a crediti per i cantieri dal 1° ottobre 2024, Confindustria ha diffuso una circolare che riprende il comunicato dell’INL contenente aggiornamenti, incluse le indicazioni per superare le criticità informatiche riscontrate sul portale INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) e le istruzioni operative per la corretta gestione delle domande.



Confindustria aveva chiesto il rinvio, poi non accolto in sede parlamentare, del termine del 1° ottobre, ritenendo non maturi i tempi per I ‘entrata in vigore dell’obbligo in relazione alla insufficienza di tempo per la spedizione dell’autocertificazione via PEC e della mancata puntuale definizione della sfera soggettiva di applicazione.



Vediamo in dettaglio i principali punti evidenziati dalla circolare datata 1° ottobre 2024.



Problemi Tecnici sul Portale INL e PEC Nella circolare Confindustria vengono evidenziate le difficoltà tecniche del portale INL e i rallentamenti della posta elettronica certificata (PEC) comunicati sul sito istituzionale dell’INL dove viene riportato che a seguito di un’elevata quantità di comunicazioni inviate per la richiesta di patente a crediti, sono stati riscontrati malfunzionamenti del sistema e possibili ritardi nella ricezione delle PEC. Nonostante ciò, è stato garantito che non si terrà conto di eventuali ritardi nella trasmissione.



Fino al 31 ottobre 2024, infatti, le aziende possono continuare a inviare la domanda via PEC. Tuttavia, la circolare Confindustria raccomanda di conservare prova dell’invio della PEC per eventuali verifiche future, confermando che l’INL non terrà conto di eventuali ritardi dovuti a malfunzionamenti del sistema.

Istruzioni tecniche per richiedere la patente a punti cantieri Dal 1° ottobre è attivo il portale dell’INL per la trasmissione delle richieste di patente a crediti. L’accesso avviene tramite credenziali SPID o CIE. È possibile procedere con la compilazione dell’autocertificazione dei requisiti di base per il rilascio della patente, secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024, n. 132.



Durante il primo accesso, il sistema guida l’utente nella selezione della categoria di appartenenza, che può riguardare imprese italiane, europee o extra-UE. Per le imprese non italiane, è possibile autocertificare un documento equivalente rilasciato dal Paese d’origine, riconosciuto dalle normative italiane.



La domanda può essere salvata in bozza per eventuali modifiche prima dell’invio definitivo. Una volta inviata, non è più possibile apportare modifiche alla domanda. È altamente consigliato scaricare immediatamente la ricevuta di invio per evitare problemi futuri legati al sovraccarico del portale.

Verifica ispettiva e conservazione della patente La circolare sottolinea un punto cruciale per le imprese e i soggetti interessati. In attesa che venga implementata una procedura ufficiale per la visualizzazione online della patente, la verifica da parte dei soggetti ispettivi o obbligati (committenti o direttori dei lavori) sarà possibile solo attraverso la richiesta di una copia cartacea dell’istanza.



Per questo motivo, viene espressamente richiesto di stampare e conservare una copia cartacea della domanda una volta completata la procedura online. La stampa dell’istanza serve come garanzia per le verifiche ispettive future e per eventuali richieste da parte dei soggetti obbligati.

Termine per la presentazione della domanda Fino al 31 ottobre 2024, le aziende possono continuare a utilizzare la PEC per l’invio delle domande di patente, ma queste devono essere comunque integrate con la domanda online entro lo stesso termine. A partire dal 1° novembre 2024, non sarà più possibile inviare la domanda via PEC, e sarà necessario effettuare la richiesta esclusivamente tramite il portale INL.



L’INL invita espressamente le imprese a non concentrarsi sull’accesso al portale nella giornata del 1° ottobre o in prossimità del 31 ottobre, per evitare sovraccarichi del sistema. Le aziende hanno a disposizione l’intero mese di ottobre per completare la procedura.

