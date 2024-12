Disponibili oltre 33 milioni di euro per l’edilizia scolastica: candidature entro il 10 dicembre 2024

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha presentato un nuovo avviso pubblico (Avviso n. 235 del 22 novembre 2024) volto all’assegnazione di risorse per interventi di edilizia scolastica. I fondi, pari a 33.703.000 euro, sono destinati agli enti locali per lavori su edifici pubblici ospitanti scuole statali. Le candidature per accedere ai finanziamenti potranno essere presentate fino al 10 dicembre 2024.



L’iniziativa rientra nell’ambito del Fondo unico per l’edilizia scolastica e si concentra su due tipologie di interventi. Il 60% delle risorse sarà destinato ai progetti di adeguamento sismico, mentre il restante 40% verrà riservato alla riqualificazione energetica​.



Adeguamenti strutturali per la vulnerabilità sismica: comprende la sostituzione edilizia, il miglioramento sismico, l’adeguamento sismico e interventi locali, in base alle verifiche effettuate secondo normative vigenti.



Riqualificazione energetica: gli interventi sono riservati ad edifici già conformi alle norme sismiche, oppure edifici con vincolo culturale, in linea con il Decreto Legislativo 42/2004.



Vediamo meglio nel dettaglio quali sono i requisiti per candidarsi, scadenze e modalità di erogazione delle risorse.



Edilizia scolastica: requisiti per la candidatura Gli enti locali possono presentare una sola domanda per edificio scolastico, con un tetto massimo di finanziamento di 1,5 milioni di euro. Saranno finanziate esclusivamente le spese per lavori, sicurezza e relativa IVA. Costi come servizi tecnici, progettazione e opere complementari dovranno essere coperti con risorse proprie o cofinanziamenti dell’ente richiedente.



Le candidature devono includere uno studio di fattibilità tecnico-economica e possono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma online dedicata, completando poi il processo tramite PEC.

Le graduatorie Le domande saranno esaminate secondo criteri specifici: interventi sismici : priorità basata sulla zona sismica e sul rischio strutturale pre-intervento;

: priorità basata sulla zona sismica e sul rischio strutturale pre-intervento; efficienza energetica: priorità in base alla classe energetica dell’edificio e al miglioramento ottenuto con l’intervento. Saranno stilate due graduatorie separate per le due tipologie di intervento e, in caso di parità, sarà favorita la domanda presentata prima in ordine cronologico.

Scadenze e modalità di erogazione Le candidature sono aperte dal 4 dicembre 2024 e si chiuderanno il 10 dicembre 2024. Il finanziamento sarà erogato in tre tranche: anticipo del 30% su richiesta dell’Ente locale beneficiario;

ulteriori pagamenti, fino al 90%, legati agli avanzamenti dei lavori;

saldo finale del 10% al completamento e collaudo.