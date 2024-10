Cortexa: Sistema a Cappotto e competenze certificate sono la chiave per la sostenibilità

Il 18 ottobre 2024, presso Savini in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, si è tenuta la conferenza stampa organizzata dal Centro Studi Cortexa.



Durante l’evento sono stati presentati i risultati dell’indagine “I progettisti italiani e la sostenibilità: prospettive, aspettative e bisogni”, alla quale hanno partecipato 700 progettisti italiani e un quadro economico del mercato del Sistema di Isolamento Termico a Cappotto, un settore di crescente importanza per l’edilizia sostenibile in Italia e in Europa.



La sostenibilità in edilizia è una priorità per il futuro, ma richiede uno sforzo comune da parte di tutti gli attori coinvolti, dai progettisti alle istituzioni. Il Sistema a Cappotto si conferma quale strumento essenziale per migliorare l’efficienza energetica degli edifici italiani, ma occorre una maggiore consapevolezza tra i committenti e una programmazione di lungo termine per attuare il piano previsto dalla Direttiva EPBD e favorire l’adozione su larga scala di soluzioni sostenibili e certificate.



Riportiamo di seguito gli aspetti principali emersi durante l’incontro.

Foto 1_Stefano Deri, Presidente di Cortexa​

Il mercato del Sistema a Cappotto in Italia Il Sistema di Isolamento Termico a Cappotto ha dimostrato di essere una delle soluzioni più efficaci per la riqualificazione energetica degli edifici, con particolare rilevanza nel contesto italiano. Secondo i dati presentati durante la conferenza, l’Italia si posiziona come il più grande mercato europeo per questo tipo di intervento, con ben 50 milioni di metri quadri realizzati nel 2023, equivalenti a quanto necessario per isolare la facciata di circa 83.300 condomini di quattro piani (*il calcolo prevede che un condominio di 4 piani presenti circa 600 metri quadri di facciata da isolare).



L’efficacia del Sistema a Cappotto è dimostrata dal contributo significativo alla riduzione dei consumi energetici degli edifici. L’ENEA ha confermato che il risparmio energetico ottenuto attraverso il Sistema a Cappotto rappresenta il 30% del risparmio complessivo derivato dagli interventi di ristrutturazione, evidenziando il ruolo cruciale di questa tecnologia nel miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio italiano​.

Fig.2_Mercato italiano del Sistema a Cappotto in mq per anno e conversione dei mq in numero di condomini da 4 piani che si possono coibentare con il totale dei mq. Fonte: Centro Studi Cortexa

Centro Studi Cortexa: i risultati dell’indagine Il Centro Studi Cortexa ha condotto una delle più grandi indagini a livello nazionale sulla sostenibilità in edilizia, coinvolgendo 700 progettisti da tutta Italia. I risultati della ricerca offrono una panoramica completa delle opinioni, aspettative e bisogni dei progettisti italiani riguardo alle sfide legate alla sostenibilità nel settore edilizio​.



Il 90% degli intervistati erano ingegneri, architetti e geometri, con una prevalenza di professionisti provenienti dal Nord Italia (66%). Oltre il 40% di questi progettisti ha dichiarato di aver partecipato a più di 10 interventi di riqualificazione energetica, in particolare su edifici residenziali, con il 55% che si è concentrato su abitazioni indipendenti e il 27% su condomini​.



Dall’indagine per spingere i committenti a intraprendere interventi di riqualificazione energetica. La conoscenza della Direttiva “Case Green”, fondamentale per la sostenibilità in edilizia, è invece scarsa tra i committenti, con oltre il 60% poco informato e più del 30% completamente ignaro della normativa​.



Il Sistema a Cappotto è considerato dai progettisti come la misura più efficace per l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio. Il 76% degli intervistati ha indicato il Sistema a Cappotto come determinante per raggiungere gli obiettivi della Direttiva “Case Green”, ribadendo l’importanza di questa tecnologia per il futuro dell’edilizia sostenibile​.



Il 73% dichiara che non è sufficiente scegliere un “cappotto qualunque”, bensì un Sistema dotato di tutte le certificazioni necessarie, come raccomandato da Cortexa sin dal 2007: kit fornito da un unico produttore, dotato di ETA e marcatura CE, progettato e posato a regola d’arte.

Fig.3_Differenza tra Sistema a Cappotto certificato ETA e “Cappotto assemblato”. Fonte: Centro Studi Cortexa

Barriere e opportunità Nonostante il riconoscimento dell’importanza del Sistema a Cappotto, il costo elevato rappresenta una delle principali barriere per i committenti, secondo il 44% dei progettisti. Tuttavia, i dati ENEA dimostrano che il Sistema a Cappotto garantisce un risparmio energetico elevato al costo più basso per kWh risparmiato, suggerendo che una migliore comunicazione dei vantaggi economici potrebbe incentivare maggiormente i committenti.



Un altro ostacolo evidenziato dai progettisti è la mancanza di imprese certificate e formate per l’applicazione corretta del Sistema a Cappotto. Il 45% degli intervistati ha segnalato questa criticità, mentre il 57% ha richiesto la creazione di una lista di imprese certificate, per garantire una qualità uniforme e un’installazione a regola d’arte​.

La transizione verso la sostenibilità Per rendere la sostenibilità in edilizia una realtà concreta, secondo l’indagine, sono necessari diversi fattori chiave: un piano a lungo termine per la transizione energetica, certificazioni di qualità per i sistemi costruttivi e per le competenze degli operatori, e una maggiore chiarezza sulle soluzioni incentivabili.



Il 70% dei progettisti ha indicato la certificazione “Casa Clima” come il protocollo principale per valutare la sostenibilità di un edificio, sottolineando l’importanza di standard rigorosi​.



Inoltre, il Centro Studi Cortexa ha sottolineato l’importanza di un supporto governativo continuativo per garantire l’efficacia delle misure di sostenibilità, come gli incentivi fiscali per i sistemi certificati. Senza un piano di lungo periodo, il mercato del Sistema a Cappotto rischia di ridursi significativamente, come indicato da Stefano Deri, Presidente di Cortexa​, che ha precisato che la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Case Green non possono essere a carico dei privati cittadini, soprattutto dei meno abbienti.