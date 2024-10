Il correttivo al Codice Appalti, speranze e certezze

Le osservazioni giunte da più parti ma soprattutto le rilevanti mancanze o le inadeguate indicazioni contenute nel nuovo codice 36/2023 e nei relativi allegati, hanno reso necessario un primo intervento correttivo del testo che dovrà poi essere seguito dalla risoluzione del Regolamento attuativo che al momento è rinviato ai 38 Allegati e alla loro abrogazione (verso 38 regolamenti o verso un Regolamento unico già circolante in bozza?).



Di fatto gli interventi necessari e urgenti attualmente richiesti al d.lgs. 36/2023 sono riconducibili a pochi elementi ricorrenti:

Per quanto riguarda la questione di maggior rilievo costituita dalla necessità di realizzare un quadro normativo caratterizzato da:

si ritiene si tratti di una speranza destinata a rimanere tale con buona pace di tutti gli operatori del settore costretti a trovare risposte nella giurisprudenza progressivamente emanata dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dalla Corte di Cassazione.



La legge 21 giugno 2022, n. 78 (legge delega), in conseguenza dell’emanazione delle Direttive Europee, ha conferito al Governo il compito di emanare entro i 6 mesi successivi i decreti legislativi necessari a regolare il settore dei contrati pubblici. Il decreto legislativo 36/2023, codice dei contratti pubblici, è stato approvato in data 31 marzo 2023 con efficacia al 1° luglio 2023. La legge citata prevedeva, inoltre, la facoltà del Governo, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può apportare correzioni e integrazioni rese necessarie dall’applicazione pratica nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della stessa legge (articolo 1, comma 4 della legge 78/2022). Dopo la chiusura dei tavoli tematici con gli stakeholder, avvenuta il 24 settembre 2024 presso il Mit i passaggi successivi sono:

Tutto questo dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2024 con la conseguente approvazione; nelle more rimane, ovviamente, la piena vigenza delle norme attualmente in vigore e riferite al d.lgs. 36/2023.

Conclusioni

Come già indicato nella parte iniziale di questa nota, le modifiche individuate e quelle in valutazione si limitano ad affrontare singoli aspetti verticali di alcuni articolo senza intervenire su una visione più generale. Trattandosi di un correttivo forse non si poteva aspettare un percorso diverso ma resta irrisolto il problema di fondo che è costituito dal fatto che le norme italiane di attuazione delle Direttive Europee sui contratti pubblici non riescono a diventare uno strumento semplice, sintetico ed efficace che consenta agli operatori di avere riferimenti e certezze che non abbiano bisogno di indagini normative e giurisprudenziali per capire le possibili interpretazioni applicabili.



Più tempo si è costretti a dedicare alla comprensione delle norme, minore sarà l’attenzione alla qualità degli interventi, con una sicura crescita, oltretutto, del tempo di attuazione dei progetti.



Non dovrebbe essere difficile, sulla base di un monitoraggio elementare sui tempi di attuazione medi in Italia (parliamo di 10 12 anni per progetti anche di 5-6 milioni di euro) delle opere e dovrebbe essere ancora meno complicato capire quali sono i punti di massima criticità che hanno generato questa condizione.



Tutto questo presuppone, però, alcune condizioni ineludibili: