Controllo e manutenzione impianti termici a biomasse: una guida completa da AIEL e CNA

La “Guida per la verifica, il controllo e la manutenzione degli impianti termici a biomasse”, pubblicata da AIEL e CNA, rappresenta un importante strumento per orientare installatori e manutentori tra gli adempimenti normativi a livello nazionale e regionale.



Il Presidente di AIEL, Domenico Brugnoni, presentando la nuova pubblicazione ha così commentato: “Investire nella professionalità e nella competenza di installatori e manutentori è fondamentale per garantire un riscaldamento domestico a biomasse sempre più efficiente, pulito e sostenibile. AIEL e CNA sono al fianco degli operatori del settore per supportarli nell’affrontare le sfide normative e tecniche, puntando al miglioramento della qualità dell’aria e alla promozione dell’energia rinnovabile del legno”.



Di seguito, i principali aspetti del documento, redatto da Valter Francescato e Diego Rossi di AIEL in collaborazione con Gualtiero Fiorina e Mauro Ceretti di CNA Installazione Impianti Lombardia.



Impianti termici a biomasse: obiettivi e contenuto della guida La guida si propone di fornire indicazioni sintetiche e pratiche per agevolare i professionisti nella gestione degli impianti termici a biomasse. Essa si distingue per la presenza di collegamenti a materiali di approfondimento tecnico e normativo, consentendo agli operatori di accedere ai dettagli specifici. I temi principali includono: catasti regionali;

dichiarazioni di conformità (DiCo) e di rispondenza (DiRi);

disposizioni relative alla manutenzione e ai controlli di efficienza energetica;

linee guida per le misurazioni in campo basate sulla norma UNI 10389-2;

principali adempimenti previsti dal Testo Unico Ambientale (TUA). AIEL e CNA precisano che la guida sarà periodicamente aggiornata in base ad eventuali novità legislative.

Catasti regionali e definizioni operative Ogni Regione definisce regole specifiche per l’accatastamento degli impianti. La guida elenca i catasti regionali attivi, con relativi collegamenti per l’accesso alle normative applicabili. È responsabilità degli installatori accatastare nuovi impianti al momento della messa in servizio, mentre manutentori e terzi responsabili gestiscono impianti esistenti. La mancata registrazione comporta sanzioni, il cui controllo è demandato alle autorità regionali.



Nel documento viene inoltre riportata una sintesi degli aspetti operativi, rispondendo ad alcune domande pratiche tra le quali: “Chi deve accatastare l’impianto? Per quali interventi va rilasciata la Dichiarazione di Conformità? Cosa fare in mancanza di Dichiarazione di Conformità?”.

Dichiarazioni di conformità e rispondenza La DiCo, obbligatoria per nuove installazioni o modifiche sostanziali, è redatta dall’impresa esecutrice al termine dei lavori e include documentazione tecnica come progetti, schemi d’impianto e relazioni.



In mancanza di una DiCo, per impianti antecedenti al 2008, può essere predisposta una DiRi (Dichiarazione di

Rispondenza) a seguito di verifiche sul funzionamento in sicurezza.



Nella guida viene ricordato che nella redazione della DiCo o della DiRi il soggetto abilitato si assume la responsabilità della sicurezza e del corretto funzionamento dell’impianto. Qualora non vi siano i corretti presupposti per funzionare in sicurezza l’impianto deve essere messo a norma prima della redazione della DiCo.

Manutenzione: requisiti e normative La manutenzione è essenziale per garantire sicurezza, funzionalità ed efficienza energetica. La periodicità e le modalità degli interventi sono definite dalle indicazioni del produttore, da normative regionali e nazionali.



Per esempio, in Lombardia, la manutenzione varia da annuale a quadriennale in base alla potenza dell’impianto.



Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere effettuate esclusivamente da imprese abilitate, mentre interventi ordinari possono essere effettuati anche da imprese non abilitate ai sensi del DM 37/2008 (es. spazzacamini).

Controllo dell’efficienza energetica Il controllo dell’efficienza energetica è obbligatorio per gli impianti con potenza superiore a 10 kW (5 kW in alcune regioni come la Lombardia).



La guida sottolinea l’importanza della norma UNI 10389-2 per le analisi strumentali.



Non esistono dei valori minimi di legge da rispettare per il rendimento di combustione, nemmeno nelle regioni che hanno sviluppato disposizioni specifiche. I valori minimi di rendimento saranno indicati nell’aggiornamento del DPR 74/2013.

Linee guida per le misurazioni in campo Le misurazioni in campo seguono la norma UNI 10389-2, applicabile in occasione di nuove installazioni, sostituzioni di generatori e controlli periodici.



Tra i parametri monitorati vi sono il tiraggio, il rendimento e le emissioni.

Adempimenti ambientali Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) stabilisce i limiti emissivi per gli impianti a biomasse. Gli impianti devono rispettare valori precisi per polveri, monossido di carbonio e ossidi di azoto, con controlli annuali obbligatori. Alcune regioni, come Lombardia e Toscana, hanno introdotto deroghe per impianti certificati di alta efficienza.

