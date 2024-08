Rischio calore nei cantieri edili e stradali: l’Ispettorato del Lavoro avvia controlli straordinari

Abbiamo già visto che anche quest’anno, come l’anno scorso, la cassa integrazione per caldo è stata estesa anche all’edilizia, e non riguarda quindi più solo il settore agricolo.



Ora, con la nota n. 5752 del 25 luglio 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ha avviato una campagna di vigilanza straordinaria per il rischio calore, mirata a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nei settori più esposti al rischio causato dalle alte temperature: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale). L’intensificazione delle ispezioni per verificare l’osservanza delle norme in materia di prevenzione del rischio termico è prevista per tutto il mese di agosto 2024.



Condizioni climatiche e rischio infortunistico Le condizioni climatiche estive, caratterizzate da ondate di calore, aumentano il rischio infortunistico per i lavoratori esposti a stress termico. Questo fenomeno richiede l’adozione di misure preventive specifiche per proteggere la salute dei lavoratori, soprattutto nei settori agricolo, florovivaistico e edile, inclusa la cantieristica stradale.



Nel settore edile, la prevenzione del rischio calore assume un’importanza fondamentale. Le ispezioni, che possono coinvolgere anche i NIL (Nuclei Ispettivi del Lavoro) e i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, mirano a verificare che nei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e nei Piani Operativi di Sicurezza siano previste misure efficaci contro lo stress termico.

Verifica delle misure di prevenzione e sanzioni Gli ispettori che svolgeranno queste vigilanze estive porranno particolare attenzione alla presenza nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR), nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS), della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste e utilizzate.



Durante le ispezioni, se viene riscontrata l’assenza di valutazione del rischio specifico o delle misure preventive, gli ispettori possono emettere verbali di prescrizione (ai sensi dell’art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008) e, nei casi più gravi, ordinare la sospensione immediata dei lavori. In questo caso, la ripresa delle attività lavorative sarà subordinata all’adozione di tutte le misure necessarie. I preposti che non vigilano sull’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza possono anch’essi essere soggetti a sanzioni.



I risultati delle ispezioni saranno raccolti e monitorati per garantire un’azione efficace e coordinata.

Responsabilità Nei cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la Sicurezza deve includere nel PSC la valutazione del rischio microclimatico e garantire l’applicazione delle misure di prevenzione da parte delle imprese esecutrici. In caso di condizioni meteorologiche che rappresentino un grave e imminente pericolo per la salute dei lavoratori, il Coordinatore ha il compito di sospendere i lavori.



Le imprese affidatarie devono verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e la congruenza dei POS rispetto al PSC. In caso di inadempimento, possono essere emessi verbali di prescrizione.

Controlli regionali e blocco delle attività Le verifiche devono tener conto delle ordinanze regionali che impongono limitazioni nei settori che operano prevalentemente all’esterno. Le regioni che hanno emanato ordinanze in materia di rischio climatico per ora includono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.



Il sito web del CNR worklimate.it, inoltre, fornisce una mappa del rischio giornaliera, indicando le aree e i periodi critici per l’esposizione prolungata al sole, durante i quali può essere imposto il blocco delle attività lavorative esterne.