Contenzioso Superbonus: un corso online sulle responsabilità professionali

Un corso online in diretta che intende fornire un quadro completo della normativa di riferimento ai fini dell’individuazione e della gestione delle responsabilità che possono configurarsi in capo al professionista coinvolto nelle complesse procedure legate al Superbonus: Contenzioso Superbonus: le responsabilità professionali. Profili civili, penali amministrativi e fiscali.



Il corso prevede quattro lezioni, che si terranno nelle giornate di: lunedì 6, 13, 20 e 27 maggio 2024 (ore 14:30 – 18:30).



Le lezioni affrontano, con un approccio pratico e di analisi della prima casistica, i profili civili, amministrativi, penali, tributari e fiscali della materia, che viene così trattata in modo integrale e puntuale.



Contenzioso Superbonus, programma e docenti del corso Ecco in sintesi le tematiche che saranno affrontate: Prima giornata: Bonus edilizi e Superbonus (Marco Coppari, amministratore di condominio, e Saverio Luppino, avvocato)

(Marco Coppari, amministratore di condominio, e Saverio Luppino, avvocato) Seconda giornata: Il contratto, le varie figure coinvolte e le responsabilità in caso di errori e/o inadempimenti (Nicola Graziano, magistrato, e Saverio Luppino, avvocato)

(Nicola Graziano, magistrato, e Saverio Luppino, avvocato) Terza giornata: Profili fiscali e tributari (Nicola Forte, commercialista, e Monica Mandico, avvocato)

(Nicola Forte, commercialista, e Monica Mandico, avvocato) Quarta giornata: Profili di diritto amministrativo e penale (Roberto Bonatti, avvocato amministrativista, e Gabriele Bordoni, avvocato penalista)