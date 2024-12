Consumo di suolo: presentato il rapporto SNPA 2024

Il consumo di suolo in Italia, che avanza al ritmo di 20 ettari al giorno, ha gravi ripercussioni economiche e ambientali. Una delle conseguenze più critiche è la perdita dell’“effetto spugna”, ossia la capacità dei terreni di assorbire e trattenere l’acqua, regolando così il ciclo idrologico. Nel 2023, questa riduzione ha comportato un costo di oltre 400 milioni di euro all’anno.



A ciò si aggiungono i danni derivanti dalla perdita di servizi ecosistemici, quali la diminuzione della capacità di stoccaggio del carbonio, la regolazione climatica e la riduzione della produzione agricola, che rappresentano ulteriori costi per il Paese.



II dati sono contenuti nel rapporto SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente) “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” che offre una panoramica dettagliata sull’andamento del fenomeno a livello nazionale, presentando in questa edizione le stime aggiornate per regioni, province e comuni italiani relative al 2023. A supporto del rapporto, l’EcoAtlante si configura come uno strumento interattivo e informativo, che permette non solo di esplorare l’ambiente italiano, ma anche di accedere e scaricare mappe dettagliate sul consumo di suolo, personalizzandole secondo le proprie esigenze.



Vediamo di seguito nel dettaglio alcuni degli aspetti più rilevanti analizzati nel rapporto SNPA 2024, presentato il 3 dicembre 2024 nella sede ISPRA di Roma.



Un fenomeno in rallentamento, ma ancora preoccupante Nonostante una lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti, il consumo di suolo in Italia rimane sopra la media decennale. Nel 2023 sono stati consumati 72,5 km², un’area equivalente alla somma delle superfici edificate di città come Torino, Bologna e Firenze.



Questo fenomeno è solo parzialmente mitigato dal recupero di aree naturali, che nel 2023 ha interessato poco più di 8 km², prevalentemente provenienti dal ripristino di cantieri. La situazione evidenzia la necessità di politiche più efficaci per limitare ulteriormente la cementificazione.



Il rapporto SNPA 2024 ha identificato Trieste, Bareggio (MI) e Massa Fermana (FM) come i comuni “Risparmia suolo” del 2024, dove le trasformazioni della copertura del suolo sono state minime o assenti. Questi comuni rappresentano esempi positivi in un contesto nazionale ancora segnato da un consumo eccessivo di territorio.

Distribuzione e tendenze regionali Nel 2023, il consumo di suolo è avvenuto per l’88% su terreni considerati utili, con un aumento delle impermeabilizzazioni permanenti pari a 26 km².



Le regioni che hanno registrato i maggiori incrementi sono Veneto (+891 ettari), Emilia-Romagna (+815) e Lombardia (+780). Al contrario, la Valle d’Aosta (+17 ettari) e la Liguria (+28 ettari) hanno contenuto il fenomeno al di sotto dei 50 ettari. A livello comunale, Roma, pur mostrando una riduzione nel consumo di suolo rispetto agli anni precedenti, rimane tra le città con i valori più alti insieme a Uta (CA) e Ravenna.

Impatti su aree critiche Il consumo di suolo continua a interessare zone a rischio idraulico e franoso. Nel 2023, sono stati artificializzati oltre 1.100 ettari in aree a pericolosità idraulica media e quasi 530 ettari in zone a rischio frana, di cui 38 in aree a pericolosità molto elevata. Questi dati sottolineano l’urgenza di proteggere i territori più fragili per evitare ulteriori disastri ambientali e sociali.



Un altro contributo significativo al consumo di suolo è attribuibile all’espansione dei poli logistici, che nel 2023 hanno occupato 504 ettari. Questo fenomeno è trainato dall’industria e dall’e-commerce, che insieme rappresentano circa l’80% del consumo associato alla logistica, concentrandosi soprattutto nel Nord Italia.

Le prospettive future Per ridurre il consumo netto di suolo e invertire la tendenza, è necessario un impegno politico e normativo incisivo. L’Italia dovrebbe adottare una legislazione nazionale che promuova il riuso delle aree già urbanizzate, la rigenerazione urbana e il ripristino degli ecosistemi degradati, come richiesto dal recente regolamento europeo Nature Restoration Law. Questa legge prevede di azzerare la perdita netta di aree verdi urbane e di copertura arborea entro il 2030, con un incremento graduale a partire dal 2031.



Nonostante alcuni segnali positivi, il consumo di suolo in Italia rimane un problema rilevante. La perdita di suolo, oltre a compromettere l’ambiente, genera costi economici significativi, che si sommano a quelli legati alla gestione delle emergenze climatiche e al degrado del territorio.