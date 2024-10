Consolidamento muro di contenimento linea ferroviaria: la soluzione con micropali precaricati

A volte succede che anche le opere più semplici diventino complesse! Nel nostro settore avviene di frequente, soprattutto quando il sito è difficilmente accessibile con macchinari e quindi anche i consolidamenti teoricamente banali, diventano di difficile realizzazione.



In questo caso parliamo di un tratto di linea ferroviaria realizzato in trincea. I binari dovevano essere oggetto di una serie di opere di ripristino in corrispondenza di un tratto protetto da un piccolo muro di contenimento in c.a.



Impresa e progettista hanno ritenuto opportuno mettere in sicurezza il paramento prima di procedere alle opere di scavo e ripristino della massicciata ferroviaria, eseguendo una serie di micropali.



Vediamo meglio di seguito come si sono svolte le fasi dell’intervento.



Tipo di dissesto: messa in sicurezza prima dell’esecuzione degli scavi Oggetto dell’intervento è stato un tratto di 26 metri di muro di contenimento in cemento, alto circa 2 metri.



Il muro in oggetto non presentava segni di dissesto ma le opere previste per il rifacimento con stabilizzazione della massicciata ferroviaria, destavano preoccupazione. Questo in quanto tali opere avrebbero potuto minare la stabilità del manufatto.



Tenuto anche conto che immediatamente a monte erano presenti abitazioni e che la linea ferroviaria doveva essere rimessa in funzione in tempi molto rapidi, si è optato per un intervento di messa in sicurezza delle fondazioni prima dell’inizio vero e proprio dei lavori di manutenzione ferroviaria.

Foto 1_Oggetto dell’intervento è stato un tratto di 26 metri di muro di contenimento in cemento, alto circa 2 metri ©Systab

Consolidamento del muro a retta con pali precaricati in acciaio Il progettista si è quindi indirizzato verso la realizzazione di una serie di micropali da realizzare prima delle opere di scavo sulla massicciata.



Le esigenze in questo caso erano quelle di: accedere al tratto di binario interessato con mezzi snelli e di facile movimentazione ;

; esecuzione in tempi più contenuti per potere iniziare subito i lavori veri e propri dopo l messa in sicurezza;

per potere iniziare subito i lavori veri e propri dopo l messa in sicurezza; stabilizzare il muro di contenimento in modo da intervenire senza nessun rischio per le abitazioni sovrastanti e per gli operatori. Sono per questo stati scelti i micropali precaricati SYStab. Pali infissi a contrasto con la struttura esistente mediante martinetti idraulici solidarizzati alla stessa con piastre in acciaio.

Foto 2_La soluzione scelta è stata quella dei micropali precaricati Systab ©Systab

Le fasi dell’opera di micro palificazione L’opera di micro palificazione si è svolta in sette fasi distinte: carotaggio delle fondamenta esistenti – lunghezza di 50 cm circa;

fissaggio delle piastre in acciaio all’ala di fondazione del muro in cemento;

infissione dei pali modulari di diametro 76 mm, con martinetti idraulici solidarizzati alle piastre;

monitoraggio della struttura con livelli laser e monitoraggio delle pressioni di installazione;

raggiungimento della profondità e delle pressioni di progetto;

fissaggio finale dei micropali con inghisaggio con resine epossidiche all’interno della fondazione;

ripristino della fondazione.

Foto 3_L’opera di micro palificazione si è svolta in sette fasi distinte ©Systab

Vantaggi del consolidamento fondale con pali precaricati Il consolidamento fondazioni con micropali precaricati ha vari vantaggi che lo caratterizzano rispetto alle tradizionali tecniche di palificazione: tempi di messa in opera molto rapidi rispetto alle metodologie classiche;

non produce alcun materiale di risulta;

non vengono impiegati normalmente né fanghi né acqua (cantiere asciutto idoneo anche in ambienti stretti e interni);

non produce alcuna vibrazione dannosa per le sovrastrutture;

la portata di ogni palo viene misurata e collaudata in corso d’opera;

precarico per l’annullamento dei cedimenti primari eseguito su ogni micropalo;

possibilità di sollevamenti e recupero della planarità se la struttura lo consente. L’opera complessiva descritta è durata solamente 3 giorni ed ha consentito l’infissione di 17 micropali diametro 76 mm e lunghezza tra i 3 e i 5 metri, compreso carotaggi della fondazione esistente e fissaggio finale dei micropali mediante inghisaggio con resine epossidiche.



La tecnologia impiegata ha consentito di operare in un contesto con spazi ridotti e non ha prodotto di fatto interferenze o ritardi con le lavorazioni in corso sulla linea ferroviaria.

Foto 4_La tecnologia impiegata ha consentito di operare in un contesto con spazi ridotti e non ha prodotto interferenze o ritardi con le lavorazioni in corso sulla linea ferroviaria©Systab

