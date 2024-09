Condizionalità Green per le imprese energivore: tra gli interventi anche la sostituzione infissi

Con la pubblicazione da parte di ENEA dell’elenco degli interventi di efficientamento per le imprese energivore, ANFIT pone l’accento sull’importanza di interventi come la sostituzione degli infissi per le imprese energivore, che devono rispettare le condizionalità green per accedere agli sgravi energetici.



La pubblicazione delle tabelle ENEA ha chiarito in modo definitivo che la sostituzione degli infissi è uno degli interventi chiave che le aziende possono attuare per migliorare l’efficienza energetica e mantenere il diritto alle agevolazioni. Questo intervento, semplice ma efficace, rappresenta un passo essenziale verso una maggiore sostenibilità e un uso più efficiente delle risorse energetiche.



ANFIT ricorda che le imprese energivore, ovvero quelle aziende che consumano in media almeno 1 GWh di energia elettrica all’anno, per via dell’enorme fabbisogno energetico, sono soggette a una legislazione speciale che include incentivi per la riduzione del costo dell’energia, ma che richiede anche il rispetto di stringenti condizionalità green.



Vediamo meglio di seguito di cosa si tratta.



Le imprese energivore e le condizionalità green La Legge 169/2023, che ha convertito il Decreto Legge 131/2023, ha infatti stabilito che le imprese energivore devono redigere una diagnosi energetica e adottare misure concrete di efficientamento per continuare a beneficiare degli sgravi sul costo dell’energia. Questo quadro normativo si è ulteriormente consolidato con l’introduzione del DM 256 del 10 luglio 2024, che ha regolamentato le modalità per soddisfare tali condizioni, demandando all’ENEA l’individuazione di un elenco di interventi energetici ammissibili.

Le tabelle ENEA e la sostituzione degli infissi Come evidenziato da ANFIT, il 9 settembre 2024, l’ENEA ha pubblicato, in ottemperanza ai 60 giorni previsti dal DM 256/2024, una doppia tabella che riassume gli interventi di efficientamento energetico che le aziende energivore possono implementare. La Tabella A1 elenca una serie di misure che riguardano diverse aree aziendali, mentre la Tabella A2 si focalizza sulle linee produttive.



Tra gli interventi riportati nella Tabella A1, spicca l’area J, che riguarda l’involucro edilizio. Di particolare rilievo è la voce J3, che fa riferimento esplicito alla sostituzione degli infissi. Questo intervento viene considerato dall’ENEA come una delle azioni ammissibili per migliorare l’efficienza energetica degli edifici aziendali. La sostituzione degli infissi, infatti, rappresenta una misura strategica per ridurre le dispersioni termiche, migliorare l’isolamento e diminuire i costi energetici legati al riscaldamento e raffrescamento degli ambienti.

Sostituire gli infissi per beneficiare delle agevolazioni in bolletta Come sottolineato dal comunicato dell’ANFIT, la sostituzione degli infissi non è solo un intervento volto a migliorare l’efficienza energetica, ma è anche una soluzione particolarmente rilevante per le imprese energivore. Queste aziende, caratterizzate da alti consumi energetici, devono rispettare le condizionalità green per continuare a beneficiare delle agevolazioni in bolletta dedicate al costo di acquisto dell’energia. L’inserimento della sostituzione degli infissi nell’elenco degli interventi ammissibili offre quindi una chiara opportunità per le imprese di migliorare le proprie prestazioni energetiche e di rispettare i criteri richiesti dalla normativa.



Con la pubblicazione delle tabelle da parte dell’ENEA, come evidenziato dall’ANFIT, si completa il quadro regolatorio per l’accesso alle agevolazioni riservate alle imprese energivore. La diagnosi energetica, unita alla messa in atto di interventi come la sostituzione degli infissi, rappresenta un passaggio fondamentale per garantire che le aziende non solo rispettino le normative, ma possano anche ottimizzare i propri consumi energetici.



La sostituzione degli infissi, dunque, non è solo un miglioramento strutturale, ma un’opportunità concreta per le imprese energivore di allinearsi agli obiettivi di sostenibilità ambientale dell’Unione Europea, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e ad aumentare la competitività grazie al risparmio energetico.

